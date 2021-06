Le Ministre Franck Riester célèbre la "force des liens" franco-ivoiriens

En visite en Côte d'Ivoire, les 2, 3 et 4 juin 2021, Franck Riester s'est félicité des « échanges prometteurs » qu'il a eus avec le Premier ministre Patrick Achi. Le ministre délégué, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité n'a également pas manqué de célébrer les relations franco-ivoiriennes qui se bonifient au file des années.

Franck Riester sous le charme de la Côte d'Ivoire et de son avenir prometteur

L'affluence des ministres français dans la capitale économique ivoirienne, ces derniers mois, livre peu à peu ses secrets. Début mai, c'était Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, était en effet sur les rives de la lagune Ébrié pour une visite de travail avec les autorités ivoiriennes. La question du Contrat de désendettement et du développement (C2D) était au coeur des échanges. Dans la foulée de cette visite, de hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay étaient à Abidjan pour travailler avec les autorités ivoiriennes sur la question de l'affectation de cette manne financière.

Un mois plus tard, c'est Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, qui effectue une visite de travail de trois jours en Côte d'Ivoire. Dans sa note adressée aux Rédactions, le membre du gouvernement Castex déclare que « la Côte d'Ivoire est le premier partenaire commercial de la France au sein de la zone Franc CFA et un acteur essentiel de la stratégie du Président Emmanuel Macron pour le renouveau du partenariat entre l'Afrique et la France ».

Au terme de sa visite en Côte d'Ivoire, et à la suite des différentes rencontres avec les autorités ivoiriennes, ainsi que des chefs d'entreprises, Franck Riester a aussitôt tweeté : « Il est toujours vivifiant de voir la force des liens qui unissent la France et la Côte d’Ivoire. Merci cher Patrick Achi (Premier ministre de Côte d'Ivoire, Ndlr) pour ces échanges prometteurs pour notre avenir en commun! »

« Avec Franck Riester, Ministre du Commerce extérieur, nous avons constaté la force des échanges en hausse de 10% en 2020, parlé promotion du cacao/café durables, et partagé une même vision de ce qui fait l’avenir d’un pays : l’énergie et la créativité de ses entrepreneurs ! » a réagi le chef du Gouvernement ivoirien.

À noter par ailleurs que Patrick Achi a eu des échanges très fructueux avec Nicolas Dufourcq, DG de la Banque Publique d'Investissement de France, en amont du forum « Inspire & Connect Africa ». « Nous avons parlé des ponts à bâtir entre les nouvelles générations d’entrepreneurs et d’investisseurs. Ceux qui font bouger les lignes et changent la société. L'avenir est là! Ensemble », a ajouté Patrick Achi.

Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, est également annoncé à Abidjan, les 9 et 19 juin prochains.