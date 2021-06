Affaire "Bb Carla": Vive tension entre Tina Glamour et Yvan Trésor

Bébé Carla, la sœur de Dj Arafat et fille de Tina Glamour, est bel et bien vivante, selon sa mère qui entend régler ses comptes avec ces personnes qui ont fait preuve de "sorcellerie brute et dure" en diffamant sa fille.

Tina Glamour charge, Yvan Trésor réplique sévèrement

La sœur cadette de Dj Arafat, Bébé Carla est bel et bien vivante contrairement aux rumeurs de sa mort ventilées par certains activistes web tels que Yvan Trésor, Camille Makosso ou encore Apoutchou. Mais également plusieurs médias ivoiriens. La mère de la jeune fille, Tina Glamour, annonce des poursuites judiciaires pour diffamation à l’encontre des auteurs de ces rumeurs infondées.

La très controversée mère du roi du coupé décalé s’est adressée directement à Yvan Trésor, un ancien proche de Bérus Sama, l’un des prestidigitateurs déchaînés contre la petite Carla.

“Yvan tresor tu n’es pas un trésor. La petite sœur d’Arafat, la petite sœur de celui à qui tu te dis ami, vit. Tu dis elle est morte !! Toi que mon fils a ramassé. Je ne te connais pas et c’est toi qui est en France là-bas, dans les aisselles de je ne sais qui et tu annonces la mort de ma fille”, a-t-elle écrit.

“Que l’ange de la mort toi-même te pourchasse. Ça ne va pas rester impuni. C’est de la diffamation, de la sorcellerie brute et dure. Si tu penses que tu es immortel et que tu es là pour raconter des mensonges, Eh bien , je te laisse dans la main de Dieu. Tu vas apprécier”, a ajouté l’artiste chanteuse qui a dévoilé son intention de saisir la justice ivoirienne.

“Donc ceux qui ont pris le courage de dispatcher ça (la mort de sa fille) vont répondre de leurs actes vis-à-vis de la loi avec leurs vidéos haineuses”, a-t-elle conclu. Quelques minutes seulement après la sortie de Tina Glamour sur sa page Facebook, en début d'après-midi de ce samedi, Yvan Trésor a aussitôt fait un Facebook live pour répliquer tout en reconnaissant avoir fait une "erreur" d'appréciation.

“J’ai fait une erreur. Mais je n’ai pas tué l'homme. Je n’ai rien fait. Tina tu ne peux rien me faire ici à Bengue (en France). Pareil si je venais à Abidjan”, a fait savoir l’ex-ami de Dj Arafat. “Je ne suis pas Ali Le Code, si tu me manques de respect je te mets à ta place. Même si Dj Arafat était mon ami, je ne suis pas obligé d’aimer sa mère. Surtout quand elle n’est pas bien”, a martelé Yvan Trésor.

Une maladie pernicieuse dont on ignore l’origine tue Bébé Carla à petit feu. La sœur de Dj Arafat et fille de Tina Glamour est donc bel et bien vivante, selon sa mère qui a fait une sortie pour faire un démenti sur cette triste nouvelle qui a suscité beaucoup de commentaires.