Le ministre Dimba Pierre reconnaissant aux femmes d’Agboville

Le ministre Dimba Pierre a exprimé sa reconnaissance, dimanche 6 juin dernier, aux femmes de la commune d' Agboville. C'était lors d'une cérémonie de célébration de la fête de mères, initiée par l'association "Les mamans Dimba".

Dimba Pierre aux femmes d'Agboville: "Grâce à vos prières, je suis devenu directeur général de l’AGEROUTE puis ministre de la Santé"

Venues de tous les quartiers de la commune d’Agboville, les femmes ont pris d’assaut la place Henri Konan Bédié de la ville, le dimanche 06 juin 2021, pour célébrer la fête des mères en compagnie du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre. Une initiative de l’association dénommée "Les mamans Dimba", dirigée par Obodji Catherine.

« Mes chères mamans, cet amour que vous m’avez donné gratuitement, sachez que je ne pourrai jamais l’oublier. Ce soir, je suis venu vous dire, ainsi qu’à chacune d’entre vous, que je vous aime aussi. Je reconnais du fond de mon cœur chaque petit geste que chacune a posé à mon égard. Vous avez été à mes côtés partout par amour. C’est pourquoi, je tiens à vous dire merci pour ce grand amour et cette grande bonté que vous manifestez pour moi », a souligné d’entrée, le ministre Dimba Pierre, parrain de la cérémonie.

Créée en 2018, "Les mamans Dimba", regroupe près de 40 associations féminines avec pour principale mission l’autonomisation de la femme. Pour l’ex-directeur général de l’Agence de gestion des routes, c’est grâce aux femmes qu’on parle de lui partout aujourd’hui alors qu’il était inconnu il y a trois ans.

« Chères mamans, chères sœurs, je suis fier de vous. Tout ce que je suis, aujourd’hui, c’est grâce à vous mes mamans. Merci pour ce que vous avez fait et continuez de faire pour moi. Merci pour ce que vous faîtes pour tous les enfants du département et de toute la région. Grâce à vos prières, je suis devenu directeur général de l’AGEROUTE puis président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa et aujourd’hui, ministre de la Santé », avait confié Dimba Pierre, lors de la 3e édition de la fête des mères, qui s’est tenue le week-end à Agboville.

« Je suis venu vous témoigner ma reconnaissance. Chères mamans, continuez de m’accompagner comme vous l’avez toujours fait. Ce, afin qu’en plus de moi, il y ait beaucoup d’autres frères et sœurs qui m’entourent pour être forts et aller de l’avant. Ce qui doit nous lier désormais, c'est l’amour que nous devons manifester les uns envers les autres. Je voudrais que désormais quand on parle d’Agboville, de l’Agnéby-Tiassa, ce soit le bonheur qui nous caractérise », a poursuivi l’ingénieur en génie civil, sorti de l’École nationale supérieure des travaux publics(ENSTP) de Yamoussoukro.

Dimba N’Gou Pierre a, par ailleurs, invité ses filleules au rassemblement et à la paix.

« Nous ne devons pas arrêter ce que nous avons commencé. On doit continuer à vivre ensemble dans l’amour, la cohésion. Que tu sois Abbey, Bété, Malinké, Gouro, Baoulé, nous devons tous nous aimer. Nous devons être ensemble afin d'être forts pour avancer et aller très loin. Chères mamans, vous-mêmes vous avez constaté que depuis que nous nous sommes mis ensemble, de bonnes choses arrivent ici à Agboville, dans notre région…Si nous savons nous donner la main, si nous savons nous organiser, nous allons offrir aux jeunes des opportunités d’emplois afin qu’eux aussi, demain ils puissent nous honorer », a suggéré Dimba Pierre.

Tizié TO Bi

Correspondant regional