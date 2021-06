Deuil: Le ministre Pierre Dimba inconsolable après le décès de son ainé

Pierre Dimba a rendu un émouvant hommage à son défunt frère N'Gou N'Gou Gilbert dont l'inhumation a eu lieu, samedi 12 juin dernier à Ery-Makouguié 1, une localité du département d' Agboville.

Pierre Dimba pleure son ainé N'Gou Gilbert inhumé samedi dernier au cimetière d' Ery-Makouguié I

Pierre Dimba N'Gou, ministre ivoirien de la Santé, est inconsolable. La disparition subite de son frère aîné dont l'inhumation a eu lieu, samedi dernier, le laisse sans voix. Feu N'gou N'Gou Gilbert, Ingénieur agronome de formation et chef du village d' Éry-Makouguié, du 11 octobre 2020 jusqu'à son décès, était pour lui, un "modèle" qui, de son vivant, avait su donner du sien pour le développement de la région.

" Tu étais un modèle pour tes pairs, pour ton village et pour notre famille. J'ai souvenance de cette période où tu réprofilais gracieusement les artères de notre localité. Tu avais une âme généreuse et l'esprit des bâtisseurs de notre nation", se souvient le ministre Pierre Dimba. Pour qui, son défunt frère fut un modèle de " dévouement et de disponibilité".

"Tu as toujours incarné le dévouement, la disponibilité, l’autorité, l’engagement, la générosité et tu resteras une référence pour ta région. J’aurais tant voulu continuer à profiter de tes sages conseils et poursuivre notre collaboration si harmonieuse, mais hélas, les voies de Dieu sont impénétrables", a témoigné le président du Conseil régional de l' Agneby-Tiassa.

Poursuivant, l'ancien directeur général de l' Agence de gestion des routes (Ageroute) a promis, au nom de la nouvelle génération des cadres de la région, de poursuivre "l'œuvre exaltante" que fut celle accomplie par feu N'Gou Ngou Gilbert. "Comme nos pères, les précurseurs, tu as tracé les sillons. Charge à nous de poursuivre cette œuvre exaltante, en les élargissant", a déclaré Pierre Dimba.

" Tu étais engagé et très investi dans tes diverses missions et cela jusqu'à ton ultime responsabilité de chef traditionnel. C’est à l’unanimité que le choix s’est porté sur ta modeste personne pour conduire notre destinée. Je garde l’assurance qu’en homme de foi et de piété, tu t’en vas rejoindre ton créateur", a conclu le collaborateur du président Ouattara.