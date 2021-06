Ecosse-Rép Tchèque: Schick inscrit le plus beau but du début de l’Euro 2020

Patrik Schick a inscrit le plus beau but du début de l’Euro 2020 lundi dans l’affiche Ecosse-République tchèque, dans le groupe D. L'attaquant tchèque est désigné l'homme du match.

Patrik Schick inscrit un doublé dont un lob de 50 mètres

La République Tchèque a battu l'Ecosse grâce à son attaquant Patrick Schick, auteur d'un doublé dont un but somptueux lob depuis la ligne médiane. La vedette de l’équipe tchèque de football désigné l’homme de ce match, a permis aux Tchèques de faire oublier un parcours bien terne lors de l’Euro 2016 en France. Patrik Schick a terrassé l’Ecosse ce lundi 14 juin à Glasgow (2-0), illuminant le début d’un tournoi jusque-là assombri par les inquiétudes extra-sportives.

A la 52e minute de jeu, Schick a adressé une frappe de 50 mètres sans contrôle qui est retombée directement sous la barre pendant que le malheureux gardien écossais, trop avancé et revenu au pas de course, s’empêtrait dans ses propres filets. Un but exceptionnel qu’il réalise après avoir ouvert le score en première période (42e) sur une tête décroisée aux six mètres. La République Tchèque prend la tête du groupe D devant l’Angleterre à la différence de buts marqués. Elle affrontera lors de son deuxième match la Croatie de Luka Modric. L’Ecosse qui abordait cette rencontre en position d’outsider face à la République Tchèque, fait son retour dans un tournoi majeur après 23 ans d’absence dans son stade de Hampden Park.