Euro 2020: La Suisse tenue en échec par le pays de Galles

Euro 2020 - Au Stade olympique de Bakou, Suisses et Gallois se sont neutralisés (1-1), malgré une nette domination de la Nati, dans la poule A.

Euro 2020: La Nati domine les gallois sans vaincre

Pour cette deuxième rencontre du Groupe A, Suisses et Gallois n’ont pas réussi à se départager au terme des 90 minutes. Dominatrice dans cette partie, la Suisse a ouvert la marque grâce à Embolo avant de se faire surprendre.

Contraints de marquer, les Gallois ont ouvert le jeu et le match a gagné en rythme. Et alors que les Suisses semblaient proches du 2 à 0, c’est finalement Moore de la tête qui a permis aux Dragons rouges d’égaliser (74e), en reprenant bien un centre de Morrell. Un but un peu inespéré pour les coéquipiers de Gareth Bale, capitaine un peu invisible d’une équipe qui pouvait alors largement se satisfaire de tenir de nouveau le point du match nul.

Une satisfaction qui a failli ne pas durer longtemps car quelques secondes après son entrée en jeu, Gavranovic pensait offrir la victoire à la Suisse en marquant (85e). Mais après vérification de la VAR, Clément Turpin décida finalement de refuser le but pour hors-jeu. Score final un partout donc, un score qui satisfait sans doute bien plus les Gallois que les Suisses, auteurs de 18 frappes sur la rencontre.

Place aux affiches Turquie - Pays de Galles et Italie-Suisse pour les deuxième rencontres de cette poule A.