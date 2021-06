Fondation KED: Edwige Diety célèbre les mamans de Zouhan-Hounien

Plus de 1000 femmes du département de Zouhan-Hounien, dans la région du Tonkpi, ont célébré, samedi, la fête des mères autour de Edwige Diety.

Fête des Mères: Edwige Diety honore plus de 1000 femmes de Zouhan-Hounien

La date du samedi 12 juin 2021 restera longtemps gravée dans les mémoires collectives à Zouan-Hounien. Et pour cause la célébration des mamans de cette localité par Edwige Diety, présidente de la fondation KED.

L'ambiance dans la ville était, dès les premières heures du jour, à la dimension de l'événement. Car 1000 femmes se préparaient depuis leurs foyers respectifs à recevoir leurs cadeaux des mains de la dame au grand cœur.

La célébration de cet après-midi s’inscrit aussi dans la dynamique du travail entamé par l'association DEBASSEU, initiatrice de la célébration du jour avec le concours d'autres groupements de la ville y compris ceux femmes venus de Danané, notamment Les belles Dames et les Amazones de BIEU Marie.

Devant un parterre de personnalités dont le préfet de Zouan-Hounien et les chefs coutumiers, le maire ZRAKPA Dopeu Roger s'est voulu rassurant :

« Je voudrais saluer la marraine EDWIGE Diety pour ses actions en faveur du bien-être social et toutes ces braves femmes de tout âge, de divers secteurs et de toutes les communautés de Zouan-Hounien. Leur grand nombre en ce lieu est synonyme de leur totale disponibilité. Mon cadet Dr SON, absent, et le ministre MABRI ne peuvent que souhaiter longue vie à la fondation KED. Pour traduire cette volonté en acte, ils vous offrent , madame la Présidente, un bœuf.»

Constitués d'ustensiles de cuisine, de verres, de blocs de pagne de valeur, de fauteuils roulants et de lits d'hospitalisation, les présents offerts par la marraine du jour à plus de 1000 femmes ont fait l'objet de grande réjouissance. Sous les notes de l'artiste DADA, femmes, marraine et maire ont dansé sans tenir compte des contraintes protocolaires.

« Ces dynamiques femmes sont un maillon fort du développement de notre TONKPI. Être toujours à leurs côtés est pour moi un devoir de fille », s'est réjouie Edwige Diety, avant de quitter Zouan-Hounien.

Une correspondance de Sony WAGONDA