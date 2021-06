Affaire Bygmalion : Nicolas Sarkozy comparait à personne, ce mardi

Depuis son éviction du Palais de l'Élysée, Nicolas Sarkozy est empêtré dans de nombreux procès. L'ancien président français comparaît d'ailleurs, ce mardi 15 juin 2021, devant le Tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire Bygmalion.

Nicolas Sarkozy interrogé sur le « financement illégal de campagne »

Depuis que l'affaire Bygmalion a été mise au rôle, le 20 mai 2021, Nicolas Sarkozy s'est jusque-là fait représenter par ses conseils. Aussi, durant ces trois semaines qu’a duré l'audience, l'ex-locataire de l'Élysée a plaidé sa cause par avocats interposés. Mais pour l'audience de ce mardi 15 juin, l'ancien dirigeant français ne comparaîtra bel et bien à personne devant le tribunal correctionnel de Paris pour être entendu sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012.

Thierry Herzog, avocat de Sarkozy annonce d'ailleurs que son client s'exprimera effectivement à la barre, ce jour, à partir de 13h30, pour donner sa version des faits sur le « financement illégal de campagne » pour lequel il est mis en cause. Nicolas Sarkozy encourt un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. « Le procès est prévu jusqu'au 22 juin », apprend-on de Francetvinfo.

Il faut par ailleurs noter que le président Sarkozy n'est pas le seul accusé dans cette affaire. Treize de ses coaccusés, notamment d'anciens cadres de Bygmalion et de l'UMP, directeur de campagne, experts comptables, sont également « soupçonnés d'être impliqués à des degrés divers dans le système de double facturation imaginé pour masquer l'explosion des dépenses autorisées pendant la campagne de l'ancien président », précise le confrère. Ces derniers sont accusés d'escroquerie ou usage de faux.

Nicolas Sarkozy, faut-il le rappeler, est déjà sous le coup d'une condamnation de trois ans de prison, dont un an ferme, prononcée en début mars, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite « des écoutes ». Sa défense a interjeté appel à cette décision.

Qu'adviendra-t-il de l'ex-chef d'État français dans cette autre affaire pour laquelle il comparaît, ce mardi ?