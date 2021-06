Mérite: Liste des personnalités ivoiriennes lauréates du Prix Padel 2021

La Nuit de l’Unité Africaine autour du Grand Prix international Padel 2021 a eu lieu le 11 juin à Novotel de Casablanca au Maroc.

Padel 2021 : Dramane Coulibaly et Aby Raoul distingués

Après la sélection par pays, des lauréats sont retenus pour le Grand Gala des Leaders d’Afrique qui est organisé dans un hôtel de classe internationale chaque année, dans une capitale Africaine. La cérémonie de remise des trophées à Casablanca du Grand Prix International Padel aux Leaders Africains par secteurs d’activités professionnelles a vu la distinction de plusieurs personnalités ivoiriennes. Au nombre desquelles, Dramane Coulibaly, directeur général de la LONACI, Jérôme Ehui, DG de Versus Bank et le Maire de la commune de Marcory Aby Raoul...

15 de ses illustres fils ont été distingués, le samedi 11 juin 2021, à la salle des conférences de Novotel de Cassablanca (Maroc). Ce, lors de la 9 édition de la cérémonie de remise des trophées du Grand prix panafricain des leaders (Padel) qui célèbre chaque année tous les fils et filles africains qui bâtissent l’Afrique. Nov’Afrique, la structure organisatrice est présidée par N’Guessan Boudhoux Celestin.

Ce rendez-vous continental de l’excellence riche en couleurs, en sons et en lumières, a drainé du beau monde. Plus de 25 lauréats dont des Ivoiriens ont reçu leurs hautes distinctions. Ainsi, Dramane Coulibaly, directeur général de la Loterie nationale de Côte d’Ivoire (Lonaci) s’est vu discerné le Super prix grand prix Diamant. Ce travailleur infatigable a par ailleurs glané le prix de la bonne gouvernance. Soro Zié, jeune entrepreneur dynamique, par ailleurs président directeur général (Pdg) des entreprises Mssz, a eu le super grand prix Or et lauréat du meilleur promoteur de l’investissement privé. Aby Akrobou Raoul, député-maire de la commune chic de Marcory est reparti du royaume chérifien avec trois prix dans sa besace.

Lauréat du Super grand prix Argent, cet artisan de développement a été récompensé pour sa politique sociale et du développement au sein de la commune qu’il a hérité dans un climat délétère. Il a par ailleurs remporté le prix du meilleur artisan du développement communal. A la tête de l’un des meilleurs établissements financiers et dynamiques de la Côte d’Ivoire, Jérôme Ehui, directeur général de Versus Bank a décroché le super Grand prix Bronze et le prix du meilleur manager du secteur bancaire.

Outre les Ivoiriens, d’autres personnalités issues des pays tels que le Burkina-Faso avec 4 lauréats dont Luc Adolphe Tiao, ex-Premier ministre et le Maroc (6 lauréats dont Hicham Afifi, le maire d’Ifrane, chef-lieu de la province de Fès-Meknès, par ailleurs 2è ville la plus propre au monde en 2018 ) .

Les lauréats des pays comme le Sénégal, le Ghana, le Bénin, la Rdc, le Mali, la Guinée n’ont pu effectuer le déplacement à cause de la pandémie du coronavirus. Tous ont été distingués dans l’ordre du mérite panafricain des leaders avec une médaille et un diplôme.

Le Grand Prix International Padel est décerné aux personnes physiques et morales qui chaque année par la qualité de leur travail dans tous les secteurs d’activités et de la vie sociale se posent comme de véritables artisans de développement de leur pays. Le but étant d’en faire des modèles et de les promouvoir afin de susciter une émulation constructive entre les fils et filles de l’Afrique, pour que ceux-ci n’épargnent aucun effort à œuvrer à son essor économique, scientifique, technologique, sociale, culturelle, sportif, politique, diplomatique, etc.

Palmarès ivoirien au Padel 2021

PR Mamadou Samba , Dg de la Dgshp (Rci) :

Meilleur manager du secteur de la santé publique

Bamba Karim, Dg de la Cnam (Rci) :

Meilleur manager du secteur de la sécurité sociale

Nanan Jean baptiste Bognini :

Meilleur promoteur de projet d’urbanisation en Afrique

Remi Brou, Dg de Eics (Rci) :

Meilleur manager africain d’entreprise de promotion et de construction immobilière

Mme Bonhoulou Pehe Ywanou Laure Kydie Pse Tahou, Dg de’El Shaddai Construction Sarl :

Meilleure promotrice du secteur de l’immobilier

Hervé Siaba, Dg d’Ics Cocody

Meilleur manager du secteur de l’enseignement supérieur privé

Koffi Germain, Dg de Sokaf :

Meilleur promoteur immobilier

Bazongo Bernard, Pdg du groupe Kaberto :

Meilleur manager du secteur de l’entrepreneuriat privé

Mme Kadiogo Regina Nana, Fondatrice du Centre ‘’ Education coiffure’’ :

Meilleure promotrice du secteur de la coiffure et de l’esthétique africain

Noel Douret, Pcg du Palais de la culture :

Meilleur promoteur de la culture

GRAND PRIX PADEL 2021 - PRIX PADEL 2021