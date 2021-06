Côte d'Ivoire : Sénatoriale, les candidatures ouvertes au RHDP

En Côte d'Ivoire, la sénatoriale partielle se tiendra le samedi 31 juillet 2021. À cet effet, Alassane Ouattara, le président du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), a appelé les cadres de son parti à déposer leur lettre d'intention de candidature.

Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara prépare la sénatoriale

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) se met en ordre de bataille en vue de l'élection sénatoriale prévue le samedi 31 juillet 2021. Alassane Ouattara, le patron du parti au pouvoir, porte à la connaissance des militants et militantes du Parti désireux de faire acte de candidature à l’élection sénatoriale partielle du 31 juillet 2021 pour le compte du RHDP qu’ils devront déposer leur lettre d’intention auprès des coordinations régionales le mardi 15 juin 2021.

Les responsables du RHDP indiquent dans une note que les coordinations devront procéder à la transmission des dossiers auprès de la direction exécutive le mercredi 16 juin 2021. Il est important de préciser que la sénatoriale partielle concerne les régions du Bounkani, du Gontougo, des Grands Ponts, du Kabadougou et de la Nawa.

Par ailleurs, les cadres du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix soucieux de représenter le RHDP devront remplir certaines conditions. Ils devront ivoiriens de naissance ou avoir été naturalisé depuis plus de dix ans ; être âgés de 35 ans au moins ; être inscrits sur la liste électorale ; avoir une résidence effective dans la circonscription choisie ; jouir de ses droits civiques et être militant du RHDP.

Lors des élections législatives qui se sont tenues en Côte d'Ivoire le samedi 6 mars 2021. Le parti politique d'Alassane Ouattara a remporté la majorité des sièges de l'Assemblée nationale. Il a remporté 105 sièges contre 38 pour son grand rival, le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) d'Henri Konan Bédié.