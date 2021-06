Après Brad Pitt, Angelina Jolie dans les bras de son ex-mari Jonny Miller

Angelina Jolie, l’ex de Brad Pitt, serait-elle de retour dans les bras de Jonny Lee Miller, un de ses ex-maris, qu'elle a revu récemment?

Complicité parfaite entre Angelina Jolie et Jonny Lee Miller

Angelina Jolie a-t-elle retrouvé l'amour dans les bras de son premier mari, Jonny Lee Miller ? Angelina Jolie veut se consoler de son divorce d’avec Brad Pitt. L’actrice peut compter sur le soutien de Jonny Lee Miller, son premier mari. Lors de son dernier séjour à New York, elle a été vue sortant du domicile de l’acteur selon de nombreux médias américains. Pour l'heure, ni l'acteur ni Angelina Jolie n'ont commenté les images publiées dans Page Six et sur lesquelles on peut découvrir la comédienne masquée vêtue d'un imper et apportant une bouteille à son hôte. Alors vieille complicité, retour de flammes ou simple hasard ?

C'est en 1995 que Angelina Jolie rencontre l'acteur Jonny Lee Miller sur le tournage du film Hackers. Un an après, ils se marient. Vêtue d'un pantalon en cuir noir et d'une chemise blanche, l'actrice avait alors écrit le nom de son mari avec son sang. Mais, le couple se sépare l'année suivante. Le divorce se finalise en février 1999, mais malgré tout, ils restent en de bons termes. Plus de dix ans après son premier mariage, elle aura le coup de foudre pour Brad Pitt rencontré lors d'un tournage.

Brad Pitt et Angelina Jolie, un amour fou

Si Brad Pitt et Angelina Jolie formaient le couple hollywoodien par excellence, ils ont finalement annoncé qu’ils allaient divorcer… Et depuis, c’est la guerre. Angelina Jolie n’a que 21 ans lorsqu’elle épouse, le 28 mars 1996, l’acteur britannique Jonny Lee Miller (Trainspotting, Dark Shadows). Entre eux, c’est la passion dévorante, depuis leur rencontre sur le tournage du film Hackers. La jeune actrice qui commence à percer à Hollywood, enchaîne les provocations. Le jour de leur mariage, Angelina Jolie porte un pantalon en cuir noir et une chemise blanche sur laquelle est écrit, avec son propre sang, le nom de son compagnon.

Mais les histoires qui démarrent aussi fort finissent souvent tout aussi rapidement. Le couple se sépare un an après son mariage, et le divorce est officiellement prononcé le 3 février 1999. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Ce vieil adage semble aussi bien s'adapter au domaine culinaire qu'en amour chez les stars d'Hollywood en 2021. Jennifer Lopez semble avoir été la première à céder à l'appel des sirènes du passé, en retombant dans les bras de Ben Affleck, le comédien responsable de son premier vrai chagrin d'amour.

Les fans d'un des couples les plus glamours des années 2000 observent les doigts croisés et le souffle un peu court le rapprochement qui s'est opéré ces dernières semaines depuis la rupture avec Alex Rodriguez, et ce qui semblait n'être qu'une amourette, prend des allures de love story échevelée. Le phénix de l'amour peut-il donc renaître de ses cendres ?