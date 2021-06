Grosse colère de Issiaka Diaby après le retour de Gbagbo à Abidjan

Issiaka Diaby et les victimes pro-Ouattara sont très remontés contre les forces de l'ordre ivoiriennes. Ils les accusent d'avoir violemment dispersé un rassemblement des victimes pro-Ouattara de la crise ivoirienne de 2010-2011, en partance pour l'aéroport, à l'accueil de l'ex-président Laurent Gbagbo.

Retour de Gbagbo : Des Forces de l'ordre "chargent" des victimes, Issiaka Diaby en colère

" Ce jeudi 17 juin 2021, plusieurs centaines de victimes regroupées au niveau de la place Akwaba et environs, ont été violentées et dispersées à coup de gaz lacrymogène. D'autres ont été empêchées de converger vers l'aéroport", s'est insurgé le président du collectif des victimes. Qui dit condamner fermement cette attitude des forces de défense et de sécurité.

Issiaka Diaby et les membres de son collectif, visiblement hostiles au retour au bercail de l'ex-président, envisageaient de se rendre à l'aéroport Félix houphouët-Boigny d' Abidjan, pour exiger des autorités ivoiriennes, l'application de la décision de justice condamnant par contumace, Laurent Gbagbo à 20 ans de prison.

" Nous invitons les autorités compétentes à l'application stricte de la décision de justice qui condamne Laurent Gbagbo", a réitéré le président du CVCI. Appelant dans la foulée les membres de son collectif à l'apaisement et à rester à l'écoute des prochains mots d'ordre.

Quelques semaines avant l'arrivée à Abidjan de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, Issiaka Diaby et les membres de son collectif avaient entamé une série de manifestations bruyantes pour, disent-ils, crier leur opposition au retour au pays de l'ex-chef de l' Etat.

Malgré l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo par la CPI, ces présumées victimes de la crise postélectorale de 2010-2011, continuent d'en vouloir à l'ex-président ivoirien. Selon les Nations-Unies, au moins 3000 personnes sont décédées à l'issue de cette crise militaro-politique qui a opposé en son temps l'armée ivoirienne aux forces pro-Ouattara dirigées par Guillaume Soro, l'ancien chef rebelle et ex-Premier ministre aujourd'hui en exil.