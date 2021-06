Astrazeneca déconseillé: Un ARN Messager recommandé en 2e dose

Le groupe pharmaceutique AstraZeneca a annoncé mardi que l’essai clinique de son traitement par anticorps pour prévenir les cas symptomatiques de COVID-19 après exposition au virus, ne s'est pas avéré concluant.

Après AstraZeneca, la Côte d'Ivoire réceptionne 100 620 doses de vaccins de type Pfizer

L'inquiétude s’est emparé depuis des vaccinés à l’Astrazzeneca à la première dose.

Le traitement ayant fait l’objet de l’annonce de mardi porte le nom de code AZD7442. Il s’agit d’une combinaison de deux anticorps qui est présentement en étude clinique de phase 3, la dernière étape à franchir avant une mise en marché.

L’essai n’a pas atteint le but principal de prévenir les cas de COVID-19 symptomatiques après exposition au virus, peut-on lire dans un communiqué publié sur le site d’AstraZeneca.

Des publications trompeuses sur les réseaux sociaux ont ensuite laissé entendre que la nouvelle concernait son vaccin contre la COVID-19, ce qui est faux.

De plus avec les changements apportés au vaccin AstraZeneca, les nouvelles variantes du coronavirus et les limites d'approvisionnement, de nombreuses personnes se demandent si elles peuvent "mélanger" les vaccins contre le covid-19.

Cela signifie, par exemple, recevoir le vaccin AstraZeneca comme première dose, suivie d'une deuxième dose d'un vaccin différent, comme celui de Pfizer, et de rappels avec d'autres vaccins par la suite.

Eh bien oui, n’hésitez pas. De plus en plus, les pays européens et de l’Amerique du Nord recommandent à leurs citoyens le choix des vaccins à l’ARN messager comme ceux de Pfizer ou de Moderna.

Sur le site Internet du gouvernement canadien, il est désormais indiqué que «les personnes de 18 ans et plus qui ont reçu le vaccin Covishield ou AstraZeneca comme première dose devraient recevoir un vaccin Pfizer ou Moderna pour leur 2e dose».

Ce nouvel avis, daté en réalité du 10 juin, est on ne peut plus clair: «pour les personnes de 45 ans et plus qui auraient reçu le vaccin AstraZeneca comme 1re dose, le CIQ privilégie l’offre d’un vaccin à ARN messager pour la 2e dose».

On peut aussi y lire que «les données d’immunogénicité très récentes » suggèrent « qu’un schéma "1re dose AstraZeneca + 2e dose vaccin ARN messager" procure une réponse immunitaire, mesurée en laboratoire, supérieure à deux doses de vaccin AstraZeneca, notamment contre certains variants».

L’Afrique désormais abonnée au vaccins Pfizer

Après avoir reçu 504.000 doses de vaccin Astrazeneca en février dernier, la Côte d'Ivoire, pays d'Afrique de l'Ouest financé par le dispositif Covax, a changé son fournisseur pour s’orienter vers Pfizer.

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, Pierre Dimba, a réceptionné le mercredi 16 juin 2021 à Abidjan, 100 620 doses de vaccins de type Pfizer, portant actuellement à 829 620 l’ensemble de doses reçues (dont 729 000 doses de type AstraZeneca) pour la vaccination contre la Covid-19.

En Afrique du Sud, pays africain le plus touché par l’épidémie de coronavirus et qui n’a vacciné jusqu’ici qu’environ 400.000 personnes depuis le début de sa campagne de vaccination, ce sont au moins 4,5 millions de doses de Pfizer qui sont attendues d’ici la fin juin.