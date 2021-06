Roger Banchi annonce la victoire du camp Soro sur Ouattara

Roger Banchi est le coordonnateur Europe du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS) fondé par Guillaume Kigbafori Soro. Il demeure convaincu que les soroistes sortiront vainqueurs de la bataille qui les oppose à Alassane Ouattara et le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Roger Banchi : "La victoire éternelle du soroisme s'accomplira"

Dans la bataille qui oppose Guillaume Soro et Alassane Ouattara, l'un des fidèles lieutenants de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Roger Banchi, annonce "la victoire éternelle du soroïosme". Pour le coordonateur Europe de Générations et peuples solidaires (GPS), celle-ci s'accomplira le jour où il dira au "président de la République Soro Kiogbafori Guillaume, à la neuvième année de son pouvoir d'Etat : tu m'as assez préparé pour te succéder". L'ex-rebelle fait savoir que son ambition présidentielle ne le conduira pas derrière les barreaux.

Il faut rappeler que le mentor de Roger Banchi, jadis très proche d'Alassane Ouattara, est désormis un redoutable adversaire du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Tout a commencé quand Guillaume Soro a refusé d'intégrer le parti des houphouëtistes. Remonté contre son "fils", Alassane Ouattara le contraint à quitter son poste de président de l'Assemblée nationale. "Oui, j'ai choisi de ne pas m'engager au sein du RHDP unifié. Ainsi, je n'ai point pris part au congrès ordinaire du 26 janvier dernier au stade Félix Houphouët-Boigny.", a clamé Guillaume Soro dans son discours de démission, avant d'ajouter : "je préfère descendre de mon piédestal, vivre et partager le quotidien de mes semblables, citoyens ordinaires que de me complaire dans l'aisance de la posture institutionnelle", dira-t-il.

A partir de là, les choses iront très vite. En visite dans l'hexagone, Guillaume Soro avait prévu de rentrer à Abidjan le 23 décembre 2019. Mais l'avion qui le transporte, va être dérouté vers le Ghana. Retourné en Europe où il vit exilé, Soro a été condamné par contumace par la justice ivoirienne pour recel de biens détournés et blanchiment de capitaux dans l'affaire de l'achat de sa résidence d'Abidjan Marcory.