Condamné à perpétuité, Soro: "Je ne renoncerai pas à ce combat"

L’ancien Premier ministre ivoirien et ancien chef rebelle, Guillaume Soro, a réagi suite à sa condamnation à la prison à perpétuité ce mercredi 23 Juin 2021 par la justice ivoirienne.

Guillaume Soro: "Je rejette totalement ces verdicts iniques, prononcés en dehors du droit"

Poursuivi pour “atteinte à la sûreté de l’Etat” pour des faits commis fin 2019 en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro vient encore d'être condamné par contumace à la réclusion à perpétuité. Son homme de main Souleymane Kamagaté alias Soul to Soul, lui, écope de 20 ans de prison ferme prononcé ce mercredi par la Cour d’assise d’Abidjan. En réaction à cette condamnation qui concerne, en plus de son ex-chef du protocole, Me Affoussy Bamba, ancienne ministre, et Touré Moussa, son chef de la communication, ainsi que plusieurs autres cadres de GPS, tous condamnés à 20 ans de prison, Soro Guillaume a pondu une déclaration de contestation du verdict.

Le tribunal criminel d'Abidjan s'est particulièrement montré très sévère contre Guillaume Soro et bon nombre de ses compagnons de Générations et peuples solidaires (GPS). Conformément à la réquisition du procureur de la République, Adou Richard, le juge Bini Kouakou qui avait en charge le dossier, a condamné par contumace l'ancien chef rebelle à la prison à perpétuité pour tentative d’atteinte à la sûreté de l’État.

Ci-dessous, le contenu de la déclaration de Guillaume Soro

"La justice de Côte d’Ivoire vient de prendre devant l’Histoire, la sinistre responsabilité de prononcer contre mes compagnons, mes frères, certains membres de ma sécurité et moi-même, des condamnations allant de la perpétuité à 17 mois d’emprisonnement ferme. Elle prononce également la dissolution de Générations et Peuples Solidaires (GPS), mouvement politique et citoyen, créé dont je suis le Président. Je rejette totalement ces verdicts iniques, prononcés en dehors de toutes les règles de droit et dictés uniquement par des considérations d’ordre politique.

Il n’est caché à personne que le but ultime de ce procès est de porter un coup d’arrêt au projet politique dont je suis porteur et de m’écarter définitivement du jeu politique en Côte d’Ivoire. Ce procès aura démontré, une fois de plus, la compromission de l’appareil judiciaire ivoirien et sa soumission volontaire aux diktats de l’Exécutif. Ces verdicts viennent renforcer ma conviction qu’il faut se battre courageusement et sans faiblesse contre la captation de l’État ivoirien et la mise sous tutelle de toutes ses institutions.

Je ne renoncerai pas à ce combat".

Soro Kigbafori Guillaume

Président de Générations et Peuples Solidaires

Ancien Premier ministre

Ancien Président de l’Assemblée nationale de la République de Côte d’Ivoire