Titrologie : «Condamné à la prison à vie, la justice sans pitié pour Soro»

La condamnation à la prison à vie de Guillaume Soro alimente la titrologie de ce jeudi 24 juin 2021. Les intrigues qui ont cours autour de la vie, privée comme publique, de Laurent Gbagbo transparaissent également dans les titres de la presse ivoirienne de ce jour.

Titrologie : « Brouilles avec Simone, Affi, les évangélistes, Laurent Gbagbo, un soldat perdu »

Le tribunal criminel d'Abidjan s'est voulu très sévère contre Guillaume Soro et ses compagnons de Générations et peuples solidaires (GPS). "La justice sans pitié pour Soro et ses lieutenants", note d'entrée Le Patriote, avant d'ajouter : "Le GPS dissous". "Soro condamné pour des faits accablants", fait remarquer L'Avenir. "Guillaume Soro rattrapé par la vérité", estime pour sa part Le Mandat, pour qui, "le plus dire commence pour le pseudo-courageux". Le Sursaut en conclut que "le système politique de guillaume Soro s'écroule".

Fraternité Matin, donne pour sa part les détails du verdict du tribunal criminel d'Abidjan. "Prison à vie pour Soro; Affoussiata, Soul to Soul, Sess Mohamed prennent 20 ans; Lobognon, Soro Rigobert, Soro Simon, Félicien Sékongo, 17 mois", précise le journal gouvernemental.

Guillaume Soro réplique et menace à la une de Le Bélier intrépide : "Je rejette ces verdicts". "Soro rejette le verdict et se dit prêt au combat", commente L'Héritage. "Soro toujours dans sa logique de défiance", se désole L'Essor ivoirien, qui estime que "cet homme est un danger pour la sous-région". Après ce verdict et face à la situation politique intenable en Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), donne son expertise. "Bédié appelle Ouattara à un dialogue inclusif", conseille l'ancien président ivoirien.

De retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est déjà sous le feu des projecteurs. "Gbagbo signe son retour à l'église catholique", plaque à sa une La Voie Originale. "Gbagbo est arrivé dans le désordre", indique Joël N'Guessan. "Gagnoa et Mama préparent un accueil triomphal à Gbagbo", révèle L'Héritage. Dans le même temps, "Simone Gbagbo célébrée à Azito" pour son 72e anniversaire, apprend-on de La Voie originale.

Pour faire barrage à ceux qui utilisent le nom et l'image de Laurent Gbagbo sur les réseaux sociaux, Me Habiba Touré, son avocate est montée au créneau. "Nous saisissons Twitter et Facebook pour fermer les comptes usant abusivement du nom du Président Gbagbo", a réagi l'avocate dans les colonnes de L'Intelligent d'Abidjan.