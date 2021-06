Euro 2020: La France, le Portugal et l'Allemagne en huitièmes

Les Bleus terminent à la première place du groupe F de l' Euro, grâce au match nul de l'Allemagne, accrochée par la Hongrie à domicile (2-2). Les hommes de Didier Deschamps seront opposés à la Suisse en huitième de finale lundi à 21H.

Euro: Karim Benzema, homme du match de ce Portugal - France

Les Bleus affrontaient, mercredi soir, le Portugal pour leur dernier match de poule de l'Euro. Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont chacun inscrit un doublé dans un match fou entre l'équipe de France et l'équipe du Portugal à Budapest, qui s'est terminé sur le score de 2-2. La France et le Portugal mais aussi l’Allemagne sont les trois équipes qui se qualifient pour les huitièmes de finale dans ce groupe.

Assurée de sa qualification avant même le coup d'envoi de cette rencontre face au Portugal, l'équipe de France savait pourtant l'importance de terminer à la première afin de négocier un huitième de finale plus "abordable" et d'éviter l'Angleterre ou la Belgique. Impossible donc de se relâcher pour ce troisième match de la poule F ou de faire tourner. Kylian Mbappé est le premier à se mettre en évidence.

Lancé en orbite par Pogba, l'attaquant du PSG tombe sur Rui Patricio, auteur de son premier arrêt de classe du match (16e). Hugo Lloris, dans l'autre but, commet lui l'irréparable en concédant un penalty après avoir heurté dans les airs un autre joueur du PSG, Danilo Pereira. Cristiano Ronaldo en profite pour donner l'avantage au Portugal (1-0, 31e).

Bousculés, apathiques, les Bleus ont la chance de revenir dans le temps additionnel, là aussi sur penalty, après une légère faute de Semedo sur Mbappé. Benzema, plein de sang-froid, égalise et marque son premier but en bleu depuis son retour (1-1, 45e+2). Il en marquera un deuxième dès le retour des vestiaires pour donner l'avantage aux Bleus (1-2, 47e). La rencontre s'emballe alors et M. Mateu Lahoz siffle son troisième penalty pour une faute de main de Koundé dans la surface. Cristiano Ronaldo ne se fait pas prier pour égaliser (2-2, 60e).

Dans la foulée, Pogba et Griezmann passent tout près du troisième but français mais tombe sur un Rui Patricio exceptionnel (68e). Le score en restera là et il convient aux deux équipes, qualifiées pour les huitièmes de finale de l'Euro 2021. De son côté, l'Allemagne s'est, elle aussi, qualifiée pour les huitièmes dans la douleur, mercredi à Munich, en concédant le nul (2-2) face à une très coriace équipe de Hongrie.

Menée à deux reprises, la Mannschaft n'a égalisé qu'à la 84e minute grâce à Leon Goretzka, lors d'un match à grand suspense, qui a vu les Hongrois finalement être éliminés du tournoi. L'Allemagne, 2e du groupe F, affrontera l'Angleterre mardi prochain à 18 h à Wembley.