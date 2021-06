Guinée: Décédé à 70 ans, qui était le musicien Mamady Keïta

Le musicien guinéen Mamady Keïta est décédé lundi à Bruxelles à l'âge de 70 ans. La mort du “plus grand Djembefola du monde” a été annoncée mardi par un proche de la famille à Belga.

Musique africaine: Mamady Keïta a réjoint Manu Dibango

Après Manu Dibango, la musique africaine vient de perdre un de ses monuments. Mamady Keita, le célèbre percussionniste et Djembéfôla guinéen, s’est éteint, lundi, à Bruxelles où il s'était installé en 1988. Il y donnait des cours de percussion dans l’école qu’il a montée: "Tam Tam Mandingue" qu’il animera avec son groupe de musique traditionnelle mandingue Sewa Kan avec lequel il effectue des tournées en Europe et au Japon au début des années 1990.

En 1998, pour célébrer ses dix ans de présence en Belgique, il donne un concert spécial lors du Festival Couleur Café auquel participent notamment le saxophoniste camerounais Manu Dibango, le chanteur guinéen Mory Kanté ou encore la chanteuse burundaise Khadja Nin, épouse du pilote automobile belge Jacky Ickx. Feu Mamady Djembefola Keita compte une cinquantaine d’écoles de percussion et de danse guinéennes. Notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, pour perpétuer la danse et la percussion guinéenne.

"Il a donné des cours pédagogiques sur la percussion et le djembé. Il a plus de sept films à son actif. Il a des albums didactiques audiovisuels, et chargé de cours dans les plus grandes universités du monde. Aussi, il est citoyen d’honneur de plusieurs villes", a rappelé le directeur national de la Culture, Jean-Baptiste Williams.

Pour célébrer ses 10 ans de carrière musicale en 1998, Mamady Keïta donne un concert spécial lors du Festival Couleur Café auquel participent notamment le saxophoniste camerounais Manu Dibango, le chanteur guinéen Mory Kanté ou encore la chanteuse burundaise Khadja Nin, épouse du pilote automobile belge Jacky Ickx. Né en 1950 à Balandou, Mamady Djembefola Keïta eut le privilège d’appartenir au Ballet national Djoliba en 1965, alors qu’il n’avait que 15 ans.

Puis, il est allé renforcer le Koteba avant de prendre le chemin de l’Europe où il était établi depuis ces quatre dernières décennies. Mamady Keïta est décédé le 21 juin à l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles des suites d'une défaillance cardiaque.