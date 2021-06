S.E Wan Li (Chine): « La démocratie doit s’adapter à la réalité nationale »

Ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d’Ivoire, Son Excellence (S.E.) Wan Li a donné sa perception de ce que devrait être la démocratie dans le monde.

S.E. Wan Li: « La forme de démocratie poursuivie par un pays devrait être déterminée par son peuple à partir de sa propre réalité »

« La démocratie est une valeur commune de toute l’humanité. Cependant, il y a de nombreuses formes de sa réalisation. La forme de démocratie poursuivie par un pays devrait être déterminée par son peuple à partir de sa propre réalité », a déclaré S.E. Wan Li dans une interview accordée à Abidjan.net. Selon le chef de la diplomatie chinoise à Abidjan, la Chine poursuit la démocratie politique socialiste, dont la caractéristique la plus importante est la démocratie consultative. « C’est la démocratie la plus large qui couvre tout le processus, s’adapte à la réalité nationale de la Chine et bénéficie du soutien du peuple. Comme les faits l’ont pleinement prouvé, la démocratie chinoise fonctionne bien en Chine », dit-il.

S’appuyant sur un rapport du Pew Center, Wan Li confie que le taux de satisfaction des Chinois à l’égard du gouvernement en 2019 est de plus de 86%; le plus élevé au monde et bien au-dessus de la moyenne mondiale de 47%. L’ambassadeur chinois dénonce le fait que des pays occidentaux ne se soient jamais réellement souciés de la cause démocratique en Chine, prenant la démocratie comme un outil politique pour s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine, ternir l’image de la Chine et la réprimer.

« En fait, la discrimination raciale, le désordre lors des élections et la mauvaise performance dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 dans ces pays occidentaux, ont tous révélé des failles dans la démocratie occidentale. Par conséquent, j’espère que ces pays occidentaux gèreront bien leurs propres affaires et résoudront leurs propres problèmes internes, plutôt que de recourir fréquemment à l’idée de la démocratie pour accuser sans fondement des pays en développement », a-t-il mis en garde.

"La Chine a réalisé le plus grand montant d’allégement de la dette au sein du G20"

Pour ce qui concerne ses relations avec le continent africain, la Chine entend aider les pays africains à lutter contre la pandémie de COVID-19 et à relancer leurs économies, une priorité dans la coopération sino-africaine. « L’année dernière, la Chine a offert aux pays africains des dons en matériel y compris des masques, des kits de dépistage et des respirateurs, envoyé des équipes d’experts médicaux pour lutter contre la pandémie et lancé en avance la construction du siège de CDC en Afrique. Depuis le début de cette année (2021), la partie chinoise a commencé de fournir des vaccins chinois anti-COVID-19 aux 34 pays africains. D’ailleurs, la Chine a déclaré son soutien en faveur de l’Afrique pour la revendication légitime de lever les brevets des vaccins anti-COVID-19 », fait savoir l’ambassadeur de Chine en Côte d’Ivoire.

Au niveau de la reprise économique, S.E. Wan Li rappelle que la Chine a pris une part active à l’Initiative du G20 sur la suspension du service de la dette, en signant des accords ou en concluant des consensus avec 19 pays africains, et a annulé, dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), les prêts sans intérêts arrivant à échéance fin 2020 de 15 pays africains. « En ce sens, la Chine a réalisé le plus grand montant d’allégement de la dette au sein du G20. En mai 2021, la Chine a lancé conjointement avec les pays africains et l’UA l’Initiative sur le partenariat pour le développement de l’Afrique, en vue de rassembler toutes les forces pour le redressement et le développement de l’Afrique après la pandémie », a ajouté Wan Li.