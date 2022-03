Guerre en Ukraine: "La Chine réagira de manière ferme si…" (Zhao L.)

Accusée de n’avoir pris ni de mesures concrètes pour résoudre le conflit entre la Russie et l’ Ukraine, ni suivi les sanctions de l’Occident contre la Russie, la Chine a vertement déclaré que ‘’le recours aux sanctions ne peut pas résoudre la question ukrainienne’’. Ci-dessous, de larges extraits de la conférence de presse du 10 mars 2022 tenue par le porte-parole du Ministère des Affaires étrangères, chinois, Zhao Lijian, rapportée par le site fmprc.gov.

Zhao Lijian (porte-parole du Ministère des Affaires étrangères chinois): « Qui a alimenté la situation en Ukraine, attisé et fait monter la tension pendant des mois et laissé la situation échapper à tout contrôle ? »

"N’oubliez jamais qu’il y a trois doigts pointés vers vous lorsque vous montrez les autres du doigt. Ceux qui ont accusé la Chine de se croiser les bras sur la question de l’Ukraine devraient se poser ces questions : Quel rôle ont-ils joué dans cette crise ? Qui a poussé à l’expansion de l’OTAN vers l’est à cinq reprises ? Qui a alimenté la situation en Ukraine, attisé et fait monter la tension pendant des mois et laissé la situation échapper à tout contrôle ? Sur la question de l’Ukraine, la Chine a pris des décisions de manière indépendante, dans un esprit d’objectivité et d’équité, et sur la base de la réalité des faits. La Chine a joué un rôle constructif dans la facilitation du dialogue en faveur de la paix.

Le deuxième jour du conflit, le président Xi Jinping s’est entretenu au téléphone avec le président Vladimir Poutine, sur invitation, et a exprimé la volonté de la Chine de voir la Russie et l’Ukraine organiser des pourparlers de paix le plus rapidement possible. Avant-hier, le président Xi a tenu un sommet en visioconférence avec le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz et a réaffirmé que nous devions soutenir conjointement les pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine, et encourager les deux parties à maintenir la dynamique des négociations, à surmonter les difficultés et à poursuivre les pourparlers en vue d’obtenir des résultats pacifiques.

Ces derniers jours, le conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères Wang Yi a eu des conversations téléphoniques avec diverses parties, dont l’UE, les États-Unis, la Russie et l’Ukraine, et a présenté une initiative en six points concernant la situation humanitaire en Ukraine, en construisant un consensus et en promouvant des efforts en faveur de la désescalade de la situation et des pourparlers de paix. Nous espérons que toutes les parties concernées pourront garder leur sang-froid et faire preuve de retenue, encourager et soutenir tous les efforts diplomatiques qui sont propices à la résolution pacifique de la crise ukrainienne et apaiser ensemble la situation.

Je tiens à souligner que le recours aux sanctions ne peut pas résoudre la question ukrainienne. Il est prouvé depuis longtemps qu’au lieu de s’attaquer au problème, les sanctions en créent de nouveaux. Outre les pertes économiques subies par de multiples parties, les sanctions perturberont le processus de règlement politique et sont véritablement « non constructives ». Lorsqu’ils gèrent leurs relations avec la Russie, les États-Unis ne devraient pas imposer de prétendues sanctions et juridiction au bras long contre les entreprises et les individus chinois, ni porter atteinte aux droits et intérêts légitimes de la Chine, sinon la Chine réagira de manière ferme et résolue".