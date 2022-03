Littérature : La 6e édition des Manuscrits d'or est lancée

La 6e édition du concours de littérature Les Manuscrits d'Or est lancée. Pour cette année, le thème retenu est "Les jeunes et les nouveaux médias (téléphonie mobile, l'Internet, les réseaux sociaux) ; quel impact ?". L'Association Manuscrits d'Or a par ailleurs défini les critères de participation au concours littéraire.

Littérature : Voici les conditions de participation des Manuscrits d'Or

Pour l'édition 2022 des Manuscrits d'Or, deux catégories seront en lice. Il s'agit de la catégorie Lycées et Collèges (junior) et la catégorie Étudiants et autres (sénior). Il faut savoir que la catégorie junior concerne tous les élèves des lycées et collèges d'expression. Par contre, la catégorie sénior prend en compte les étudiants des universités et grandes écoles de Côte d’Ivoire et jeunes âgés de 35 ans au plus.

L'objectif de ce concours de littérature qui vise les genres de la poésie, de la nouvelle et du théâtre est de sensibiliser les jeunes à la pratique de la lecture et de les encourager à la création littéraire d'expression française. Les initiateurs veulent également initier la jeunesse à la pratique de la lecture, à la création littéraire tout l'occupant sainement. Il s'agit aussi de les amener à développer l'esprit critique face aux nouveaux médias.

Par ailleurs, le concours littéraire veut également sensibiliser à la pratique de la lecture ; encourager à la création littéraire d’expression française ; développer l’esprit critique des jeunes vis-à-vis des nouveaux médias ; déceler de nouveaux talents littéraires et publier les trois premiers textes de chaque genre dans chaque catégorie.

Au titre des conditions de participation, les candidats doivent mettre en évidence l’impact que les nouveaux médias ont sur les jeunes. Ils doivent à travers leurs textes montrer les bienfaits des nouveaux médias ; souligner les dangers que peuvent représenter les nouveaux médias ; montrer comment développer le sens critique face aux nouveaux médias ; sensibiliser à la bonne utilisation des nouveaux médias.

Le texte devra être rédigé en langue française. La discrimination fondée sur l’ethnie, le sexe, la race est interdite. De même que la propagande politique, religieuse ou ethnique. Le texte devra être original, et n’avoir jamais été publié, ni primé à d’autres concours littéraires.

Le nombre de pages maximum requis pour chaque manuscrit est de cinq pages pour la poésie, quinze pour la nouvelle ainsi que pour le théâtre. Le concours est ouvert à tous les jeunes d'expression française, âgée de 12 ans au moins et de 35 ans au plus, sans distinction de nationalité ; aux élèves des lycées et collèges de Côte d’Ivoire ; aux étudiants des universités et grandes écoles de Côte d’Ivoire. Précisons que la liste de ces conditions n'est pas exhaustive.

La date limite des dépôts des textes est fixée au 31 juillet 2022. Le préjury délibérera le 15 août. Un atelier d'écriture avec les présélectionnés se tiendra du 16 au 20 août 2022. La délibération finale est attendue pour le 30 septembre. Le vote du public s'étend du 1er octobre au 30 novembre. La proclamation des résultats aura lieu le 14 décembre.