Finale Miss Monde: Jour de couronne pour Olivia Yacé à Porto Rico

En poche le titre Miss World Top Model 2021, Olivia Yacé sera l'une des premières vedettes de la Finale du concours Miss Monde 2021 dont la 70e cérémonie finale, initialement prévue au Coliseo José Miguel Agrelot, à San Juan, à Porto Rico, le 16 décembre 2021, aura finalement lieu ce mercredi soir, 16 mars 2022.

Miss Monde: Quand Olivia Yacé épate juges et supporters par sa performance exceptionnelle

Olivia Yacé, Miss Côte d'Ivoire, est en lice pour la couronne de Miss World. Qualifiée pour cette finale, elle figure parmi le top 40 de la compétition, qui couronnera sa 70e reine de beauté.

La fille du Maire de Cocody, commune chic d’Abidjan, est devenue l'une des premières vedettes du concours Miss Monde 2021, épatant les juges et les supporters avec sa performance exceptionnelle même dans les activités pré-concours.

Elue Miss World Top Model 2021, Olivia Yacé est desormais à quelques heures seulement du sacre de la plus belle femme du monde.

La représentante de la Côte d'Ivoire pour le prestigieux concours a livré un message à ses compatriotes dans lequel elle annonce son retour à Porto Rico.

À la faveur de cette importante étape du concours de beauté, elle appelle ses compatriotes et les Africains à l’union dans la diversité culturelle autour d’elle pour une victoire du continent noir.

“ C'est demain (ce mercredi ), la finale du concours Miss Monde ! Je suis profondément reconnaissante d'avoir pu franchir chaque étape jusqu'ici”, écrit Olivia Yacé sur son blog.

“Ma joie est d'autant plus entière que j'ai l'assurance d'avoir été fidèle à mon identité et à mes convictions, en représentant ma terre natale et tout ce qui la caractérise. Je suis fière de pouvoir représenter le beau pays qu'est la Côte-d'Ivoire, la nation aux plus de 60 ethnies.

Sa diversité culturelle est le signe que nos différences peuvent être considérées comme une richesse (...) J'illustre cette richesse par trois magnifiques tenues traditionnelles Bété, Senoufo et Yacouba. Valorisons toujours notre identité !

Chers ivoiriens, chers amis d’Afrique et du monde, je me recommande à vos prières pour la suite !”, a-t-elle souhaité.

Olivia Yacé, s'est rendue pour la première fois à Porto Rico en décembre 2021 pour concourir pour la couronne Miss Monde. C’est ainsi qu’elle est couronnée « Miss World Top Model 2021 » à Porto Rico, le lundi 6 décembre 2021. Puis est devenue l'une des gagnantes du défi Head to Head, ce qui l'a amenée à se tailler une place dans le Top 30 de la compétition.

La pandémie de Covid-19 s’invite à la Finale, Olivia chope le virus

Cependant, le parcours de reconstitution historique d’Olivia Yacé n'a pas toujours été facile. Le matin du 16 décembre, date supposée de la soirée du couronnement, l'organisation Miss Monde a annoncé le report du concours à mars 2022 en raison de problèmes de santé et de sécurité.

Malheureusement, cette belle aventure de la candidate ivoirienne a failli connaître un épilogue désastreux car Olivia Yacé, selon plusieurs sources concordantes, a été atteinte du Covid-19.

Après une période d’isolement, elle regagne son pays natal, la Côte d'Ivoire quelques semaines après le report de la Finale du concours.

Lancée dans le mannequinat et le défilé pour plusieurs créateurs locaux aux États-Unis où elle est née le 8 janvier 1998, la reine de la beauté ivoirienne a failli tout gâcher à cause du lourd patronyme qu’elle porte : Yacé.

Être la fille de Jean-Marc Yacé, l’actuel maire de Cocody, et de son épouse Yolande Eluh, semblait être un handicap pour elle, lors du concours en 2021 en Côte d'Ivoire. Avant la finale, Olivia avait les faveurs des internautes sur les réseaux sociaux. Sauf que d’aucuns prédisaient déjà sa victoire du simple fait qu’elle est la fille de… M. Yacé.

Du coup, ça donnait l’impression d’une partie gagnée d’avance. Mais l'éloquence pétillante et la prestance de petite fée ont vite fait la différence, faisant taire pour de bon ses détracteurs. Quand elle s’engage contre vents et marrées dans le concours Miss Monde où elle étale depuis lors toute sa passion de Top model dans un concours qui s’y prête à merveille.

Notons qu’Olivia Yacé, Miss de Yamoussoukro, est arrivée le week-end dernier à San Juan, à Porto Rico, où se tiendra la 70e cérémonie du concours Miss World dans la nuit de mercredi à jeudi.