Miss Monde 2021: Olivia Yacé de retour à Porto Rico pour la couronne

Les candidates du monde entier, à l’instar de Miss Côte d'Ivoire 2021, Olivia Yacé, 24 ans, sont de retour à Porto Rico pour la finale de Miss World où elles vont tenter de remporter la couronne convoitée.

Elue Miss World Top Model 2021, Olivia Yacé à 7 pas de la couronne de la plus belle femme du monde

Fille de l'actuel maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yacé, et de son épouse depuis 1994, Yolande Eluh Yacé, Miss Olivia Yacé, engagée dans le concours World Miss, fait rêver les Ivoiriens depuis plusieurs mois.

Dépitée après une élection annulée la veille pour cause de coronavirus, la reine de beauté a poursuivi sa préparation en vue de la cérémonie finale prévue le 16 mars 2022.

La représentante de la Côte d'Ivoire pour le prestigieux concours a livré un message à ses compatriotes dans lequel elle annonce son retour à Porto Rico.

“Après 3 mois d’attente, je me réjouis de mon retour à Porto Rico pour continuer l’aventure miss monde. J'ai si hâte d’être à ce rendez-vous final et de revoir les plus belles femmes du monde qui sont devenues des sœurs”, a-t-elle informé.

Confiante, Olivia Yacé voudrait compter sur le soutien des Ivoiriens pour ce rendez-vous final de Miss Monde: “Dans l'intervalle qui nous mène à cette consécration finale, je vous tiendrai informés de tout et je partagerai avec vous toutes les activités auxquelles je participerai.

N’oubliez pas de rester réguliers sur mon site et d'en partager le contenu. Merci à chacun de vous pour votre amour et votre soutien constant. Je vous aime. Votre Oli”, a-t-elle lancé.

Lancée dans le mannequinat et le défilé pour plusieurs créateurs locaux aux États-Unis où elle est née le 8 janvier 1998, la reine de la beauté ivoirienne a failli tout gâcher à cause du lourd patronyme qu’elle porte : Yacé.

Être la fille de Jean-Marc Yacé, l’actuel maire de Cocody, et de son épouse Yolande Eluh, semblait être un handicap pour elle, lors du concours en 2021 en Côte d'Ivoire. Avant la finale, Olivia avait les faveurs des internautes sur les réseaux sociaux. Sauf que d’aucuns prédisaient déjà sa victoire du simple fait qu’elle est la fille de… M. Yacé.

Du coup, ça donnait l’impression d’une partie gagnée d’avance. Mais l'éloquence pétillante et la prestance de petite fée ont vite fait la différence, faisant taire pour de bon ses détracteurs. Quand elle s’engage contre vents et marrées dans le concours Miss Monde, elle étale toute sa passion de Top model dans un concours qui s’y prête à merveille.

C’est ainsi qu’elle est couronnée « Miss World Top Model 2021 » à Porto Rico, le lundi 6 décembre 2021. A cette même occasion, elle a été classée 2ème au concours « Designer of the world », puis Olivia Yacé est selectionnée dans le top 40 sur les 97 candidates retenues pour concourir lors de la Finale du Miss World 2022.