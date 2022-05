La Chine prête à aider la Russie sur le plan militaire et financier

Une information des services secrets américains fait état de la disponibilité de la Chine à aider la Russie sur le plan militaire et financier, selon CNN.

La position de la Chine trouble les États-Unis

Les Américains essaient ces derniers temps de détourner la Chine de sa solide alliance avec la Russie. Il a été demandé à la Chine d’éviter de soutenir la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine et les sanctions qui lui ont été imposées. La réponse de Pékin ne devrait pas plaire aux Occidentaux, selon les dernières révélations.

Selon CNN, les États-Unis disposent d'informations affirmant que la Chine a exprimé une certaine ouverture à fournir à la Russie une assistance militaire et financière dans le cadre de sa guerre contre l'Ukraine. C’est un haut responsable occidental et diplomate américain qui a livré cette information à CNN.

Des responsables américains des services secrets assurent cependant que la Chine n’a pas encore décidé de porter cette aide au pays de Vladimir Poutine. Cependant, lors d'une réunion intense de sept heures à Rome, un haut responsable proche du président Joe Biden a averti son homologue chinois des "implications et conséquences potentielles" pour la Chine en cas de soutien à la Russie.

L'axe Moscou - Pékin plus que jamais consolidé

Les Américains redoutent la solide relation Moscou - Pékin alors que Biden s'efforce d'isoler et de punir la Russie pour son agression contre Ukraine. Alors que des responsables ont déclaré que le président chinois était alarmé par ce qui s'est passé depuis l'invasion de la Russie, rien n'indique que la Chine soit prête à couper complètement son soutien à la Russie.

Pour certaines personnalités de l’administration Biden, la forte relation russo-chinoise laisse la porte ouverte à une contribution de la Chine au sanglant conflit, ce qui aurait pour conséquence de la faire perdurer. Les deux nations amies pourraient être tentées de cimenter leur alliance pour triompher de la concurrence directe qu’ils livrent aux États-Unis.

Dans un câble diplomatique, les États-Unis ont fait savoir à certains de leurs alliés européens et asiatiques que la Chine avait fait part de sa volonté d'aider la Russie, qui lui aurait demandé un soutien militaire. Le câble n'indiquait pas de manière définitive qu'une assistance avait été fournie. Un responsable américain a également déclaré que les États-Unis avaient prévenu dans le câble que la Chine nierait probablement qu'elle était disposée à fournir cette aide à la Russie.

Parmi l'aide demandée par la Russie figuraient des kits alimentaires militaires préemballés et non périssables, connus aux États-Unis sous le nom de "repas prêts à manger" ou MRE, selon deux sources proches du dossier. La demande souligne les défis logistiques fondamentaux qui, selon les analystes et les responsables militaires, ont entravé les progrès russes en Ukraine – et soulève des questions sur la préparation fondamentale de l'armée russe à cette guerre en Russie.

Les États-Unis surveillent les faits et gestes de la Chine

Les responsables américains surveillent la Chine pour l’aide qu’elle pourrait fournir aux Russes sur le plan économique, diplomatique [comme les votes d'abstention aux Nations Unies.

À Rome, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, et une délégation américaine ont rencontré de hauts diplomates chinois Yang Jiechi. « Ils ont exprimé directement et très clairement" leurs inquiétudes concernant le "soutien chinois" à la Russie à la suite de l'invasion, et les conséquences que de tels soutiens auraient pour" les relations de la Chine avec les États-Unis et ses partenaires du monde entier, a déclaré le porte-parole du département d'État, Ned Price.