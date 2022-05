Pierre Dimba depuis Grand-Morié: « Un homme d’engagement fait ce qu’il dit »

Grand-Morié a connu une ambiance particulière le dimanche 15 mai 2022. Et pour cause, le chef-lieu de sous-préfecture du même nom a reçu la visite du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre venu investir la Plateforme des jeunes leaders du canton Morié(PJLCM).

« Vous avez volontairement choisi de vous incarner comme une jeunesse responsable qui veut prendre toute sa place dans le développement de notre belle région. En me choisissant comme parrain et le préfet de région comme président de la cérémonie, êtes-vous prêts à incarner les valeurs d’humilité, de discipline, de persévérance, de travail et de qualité ? Car, un homme d’engagement et de qualité dit ce qu’il doit faire et fait ce qu’il dit. Dès cet instant, je vous prends comme filleuls pour demeurer une génération de jeunes leaders, de jeunes orientés vers l’excellence, qui se battent chaque jour pour compter parmi les Ivoiriens qui contribuent au développement de leur pays », a déclaré le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

Pour Dimba N’Gou Pierre, la vraie politique est celle d’avoir une vision pour sa région en travaillant dans tous les secteurs pour le bien-être des populations. « Je suis venu ici surtout pour louer le courage des jeunes frères et sœurs, qui hier, pensaient être opposés à nos idées, à notre envie de faire vivre mieux nos parents, et qui ont enfin compris par la force des arguments et de l’amour. Ils ont décidé de se mettre ensemble, de se mettre à nos côtés pour qu’ensemble nous soyons forts une fois rassemblés pour aller loin », s’est réjoui le premier responsable de la santé des Ivoiriens.

Pour rappel, le canton Morié composé de 15 villages, a été fortement secoué par des troubles consécutifs au mot d’ordre de boycott actif lors de l’élection présidentielle d’octobre 2021, lancé par l’opposition ivoirienne. Election qui a vu la réélection au premier tour du Président Alassane Ouattara avec 94,72% des voix pour un premier mandat de la 3e République.

« Chers petits frères et petites sœurs, vous êtes bien courageux en faisant preuve d’humilité, en reconnaissant que vous avez fait des erreurs. Et, surtout de solliciter le pardon qui guérit les blessures du passé. Nous allons tourner la page et envisager une nouvelle famille faite d’amour et de vérité pour que notre région aille de l’avant », a insisté l’ancien directeur général de l’Ageroute, avant d’appeler au rassemblement.

« Grâce à votre soutien et à la confiance renouvelée du Chef de l’État, Alassane Ouattara, et du Premier ministre, Patrick Achi, nous sommes sur la bonne voie du développement. C’est pourquoi, je vous exhorte à l’union, à la paix et au vivre ensemble pour faire davantage pour l’Agnéby-Tiassa », a-t-il exhorté, en présence du préfet de région, Sihindou Coulibaly.

Bien avant, Assa Dorgelès, président de la Plateforme des jeunes leaders du canton Morié dont le principal objectif est de fédérer les forces afin d’entrevoir un avenir meilleur, a plaidé pour une renaissance de la jeunesse.

« Monsieur le ministre, aidez-nous à travers votre soutien et de votre accompagnement, à refaire notre image, à sortir de la situation de désespoir et à nous occuper sainement. Tout en espérant que, votre alliance avec nous, jeunes du canton Morié constituera une grande source d’espoir, nous nous engageons à vos côtés pour marquer notre fidélité. Vous pouvez compter sur nous pour tout ce que vous ferez et pour tout ce que vous entreprendrez pour notre canton », s’est-il engagé.

Tizié TO Bi

Correspondant régional