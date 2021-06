Radio Nostalgie: Yves de Mbella se marie à 2 femmes et s'explique

L'animateur Yves de Mbella est au cœur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis quelques heures. Ce qui se passe.

Yves de Mbella s'est-il réellement uni à deux femmes?

L'animateur camerounais, Yves de Mbella, officiant à Radio Nostalgie Côte d'Ivoire, est au coeur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis quelques heures. En effet, l'homme des médias a réalisé l'incroyable exploit d'épouser deux femmes le même jour; et ce, à l'insu de sa famille. Les images de cet événement ont abondamment été relayées sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreux commentaires.

De son côté, Yves de Mbella est monté au créneau pour présenter ses excuses à ses amis et proches qui n'ont pas été conviés à ce mariage. « Je voudrais sincèrement m'excuser auprès de mes parents et amis proches qui ont été surpris d'apprendre la nouvelle de mon double mariage sur les réseaux sociaux et vexés de ne pas en avoir été informés au préalable. Le côté sensible de la procédure et de l'acte, m'imposaient une discrétion absolue afin de mener le projet à son terme. C'était sans compter avec la présence parmi nous, d'une personne avide de sensationnel et dont je devine l'identité, qui a fait publier cette photo sur les réseaux sociaux », a expliqué l’animateur, promettant d'organiser une autre soirée à laquelle tous ses proches seront invités.

« Je promets de rattraper cet honteux impair lors d'un dîner auquel les proches de nos 3 familles désormais unies se retrouveront. Gratitude émue à ces 2 jeunes Dames qui ont accepté d'unir leur destin au mien, aux autorités qui ont permis cette entorse à la loi en vigueur et à la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI) qui a racheté les droits exclusifs de diffusion de mon mariage. Diffusion le lundi 5 juillet à 18h30 temps universel sur le canal 204 du bouquet Canal. Priez pour nous et souhaitez nous tout le bonheur du monde », a-t-il déclaré.

Mais, pour des internautes, il s'agirait bien d'un autre bad buzz à l'image du pseudo mariage de la chanteuse Coupé-décalé, Vitale, avec l'arrangeur Momo Wang.