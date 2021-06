Football: La règle du but à l’extérieur supprimée par l’ UEFA

UEFA - La règle du but à l’extérieur comptant pour double et visant à départager deux équipes à égalité après leurs matchs aller-retour, va disparaître dès la saison prochaine, annonce un communiqué de l’UEFA, ce jeudi.

UEFA: La suppression du but à l'extérieur entrera en vigueur dès la saison 2021-2022

En cas d’égalité sur les deux rencontres, les deux équipes se départageront après des prolongations puis des tirs au but, ainsi en a décidé l’UEFA. Désormais, les matches aller-retour des compétitions telles que la Ligue des champions, la Ligue Europa, se décideront uniquement au nombre de buts total inscrits par chaque équipe.

Un changement de règlement qui prendra effet dès cet été et qui sera en vigueur pour les compétitions européennes de la saison 2021-2022. L’UEFA supprime à partir de cet été dans toutes ses compétitions de clubs, l’avantage lié aux buts à l’extérieur, qui servait à départager deux équipes à égalité après leurs matches aller-retour, a annoncé jeudi son comité exécutif.

« Injustice » réparée

L'abolition de cette règle a « été débattue lors de diverses réunions de l'UEFA ces dernières années. Bien qu'il n'y ait pas eu d'unanimité de vues, de nombreux entraîneurs, supporters et autres acteurs du football ont remis en question son équité », souligne le patron de l'instance, Aleksander Ceferin. La règle du but à l'extérieur est en place depuis la saison 1965-66, lorsqu'elle a été utilisée lors de la Coupe des vainqueurs de coupe.

L'avantage du but à l'extérieur avait fini par « aller à l'encontre de son objectif initial, puisqu'il dissuade désormais les équipes à domicile d'attaquer notamment lors des matchs aller, car elles craignent d'encaisser un but qui donnerait un avantage crucial à leurs adversaires », poursuit Aleksander Ceferin. Autre grief, « l'injustice, particulièrement en prolongations, d'obliger l'équipe à domicile à marquer deux fois lorsque l'équipe à l'extérieur a inscrit un but », ajoute le dirigeant slovène.

Une déclaration officielle de l'UEFA met en évidence le fait qu'il y a eu une réduction des victoires à domicile et des buts dans les compétitions de l'UEFA. La déclaration disait : "Les statistiques du milieu des années 1970 jusqu'à maintenant montrent une tendance claire à la réduction continue de l'écart entre le nombre de victoires à domicile/extérieur (de 61 %/19 % à 47 %/30 %) et le nombre moyen de buts par match marqués à domicile/extérieur (de 2,02/0,95 à 1,58/1,15) dans les compétitions masculines. Alors que depuis 2009-10, les buts moyens par match sont restés très stables en UEFA Women's Champions League avec une moyenne globale de 1,92 pour les équipes à domicile et 1,6 pour les équipes à l'extérieur."