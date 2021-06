Préservation de la paix: Dimba Pierre met les jeunes d’Agboville en mission

Recevant en audience les présidents de jeunes du département d’Agboville, en sa résidence privée située dans la ville, le dimanche 26 juin 2021, le ministre de la Santé, Dimba N’Gou Pierre a appelé ses hôtes, à la responsabilité.

Dimba Pierre aux jeunes d’Agboville: "L'unique gage de développement est la paix"

C’est heureux de recevoir la mutuelle des leaders de jeunesses d'Agboville, que Dimba Pierre leur a exprimé sa reconnaissance pour le soutien à lui apporté depuis plusieurs années. « Merci infiniment pour tout le soutien que vous m’apportez et continuez de m’apporter depuis plusieurs années. Je suis là grâce à vous. C’est donc vous, le véritable président du Conseil régional et le ministre de la Santé. Merci à vous d’avoir cru en moi. Sachez que vous êtes à l’origine de mon ambition politique », a-t-il réitéré.

Avant d’ajouter : « C’est ensemble que nous allons prouver notre capacité à réussir la mission ». Poursuivant, l’actuel président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, a invité les présidents de jeunes venus de toutes les localités du chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa, à maintenir un climat de paix et de cohésion sociale au sein des communautés.

« L’unique gage de développement est la paix et la cohésion sociale», dira-t-il. « Chers jeunes, je saisis l’occasion pour vous mettre en mission. Portez loin ma voix dans toutes les villes, dans tous les villages et hameaux dans le cadre de la lutte contre la covid-19. Vous devez sensibiliser nos parents pour qu’ils se fassent vacciner contre le coronavirus. À côté de cela, nous devons toujours adopter les gestes et les comportements de propreté visant à repousser le paludisme qui fait des ravages au sein de nos familles…Faites-vous enrôler massivement afin d’obtenir vos cartes CMU pour bénéficier de soins gratuits », a exhorté le ministre de Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Quant aux jeunes, ils se sont engagés à vivre ensemble et à contribuer au développement du département aux côtés du ministre Dimba Pierre. « Au nom de la jeunesse du département d’Agboville, nous vous présentons toutes nos excuses monsieur le ministre pour les dérapages et désagréments constatés lors des élections présidentielles du 31 octobre 2020. Nous vous promettons de travailler à vos côtés pour le bien-être de nos parents ainsi que, pour le développement de notre région », a rassuré leur porte-parole, Ayéchi Niphares.

L’Agnéby-Tiassa a été fortement secouée par des manifestations de populations lors de l'élection présidentielle d'octobre 2020 suite à la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat présidentiel.

Une situation qui s’est raidie après l’appel à la désobéissance civile et au boycott actif, lancé par l'opposition et qui a fait officiellement 85 morts, plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels.

Tizié TO Bi

Correspondant régional