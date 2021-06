Titrologie : «Ouattara pas content du premier discours de Gbagbo»

La Titrologie du 29 juin 2021 fait un large écho de la visite de Laurent Gbagbo à Mama. Le discours tenu par l'ancien président ivoirien dans son village natal n'épouse cependant pas l'assentiment de bon nombre de ses compatriotes, dont Alassane Ouattara.

Titrologie : « On peut m'accuser de tout, mais je ne suis pas un criminel »

A Mama, dans son village depuis dimanche, "Gbagbo purifié et célébré, hier", apprend-on de Le Temps. Le Quotidien d'Abidjan reprend les propos de Laurent Gbagbo prononcé depuis Mama, dans le centre-ouest ivoirien : "On peut m'accuser de tout, mais je ne suis pas un criminel." "On peut dire tout, sauf que je suis un criminel", martèle le quotidien Aujourd'hui. "J'ai tout fait, mais je ne suis pas un criminel", ajoute pour sa part Le Bélier. Dernière Heure révèle "Ce que Gbagbo a confié aux chefs et aux populations du Gôh, hier".

Poursuivant dans la titrologie du jour, Notre Voie, s'inspirant du discours de l'ex-chef d'État, titre : "Si on est tous d'accord, il n'y a plus de démocratie." "Gbagbo livre des confidence sur Nady Bamba, la CPI, Guikahué, écrit Soir Info. Pour L'Expression, "Laurent Gbagbo enterre définitivement Simone". "Nady nous a fait suffisamment de mal au FPI", rappelle Le Matin en attribuant ces propos à l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan.

"A en croire Le Nouveau Réveil, "Gbagbo cimente l'alliance PDCI-FPI". Je suis heureux d'un rapprochement PDCI-FPI", a déclaré l'ancien président ivoirien dans les colonnes du confrère. "Ouattara et Bédié ont du soucis à se faire", s'inquiète Le Sursaut.

"Gbagbo doit se taire", rétorque Ediémou Blin Jacob à la une de L'Essor ivoirien. L'Inter croit savoir que "Ouattara n'est pas content du premier discours de Gbagbo". Le Jour Plus évoque "les graves dérapages de Gbagbo depuis son retour". "Ouattara reprend la chicotte", note Le Patriote. Entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, Générations nouvelles estime qu'il y a "un difficile rapprochement".

Administration publique "Ouattara arrive pour mettre de l'ordre", prévient Le Mandat. Lutte contre la corruption, "après des enquêtes, la Primature frappe fort : Plusieurs DG vers la prison", indique Allo Police.