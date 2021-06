Les Bleus éliminés: France-Suisse ou la grand-messe de l'Euro 2020

France-Suisse: les Bleus de Mbappé sont tombés lundi soir face à la Nati de Embollo à l’occasion d’une sorte de grand-messe de football.

France-Suisse : Le Woodstock du foot

Dans un incroyable huitième de finale de cette 16ème édition du Championnat d’Europe des nations, la France s’est également fait renverser par la Suisse du natif de Yaoundé, Breel Embolo, à l’issue d’un match d’anthologie, qui restera dans les annales du football européen.

Une invraisemblable séquence de liberté où deux équipes que tout sépare, le palmarès, la reconnaissance, le statut des joueurs et le reste, ont communié avec spectateurs et téléspectateurs.

Du foot complètement ouvert, des joueurs au bout du bout et un spectacle indescriptible et extraordinaire, où les équipes semblent communier plutôt qu’elles ne s’affrontent et où le public est comme aspiré sur le terrain, parce que les acteurs les y invitent.

Une zone rare, inconnue hors des grands tournois internationaux et encore, même là, les joueurs qui peuvent y goûter sont rares. Les deux prolongations ont filé comme un clin d’œil.

Coup de théâtre, donnés perdant à tous les coups, piètres troisièmes de leur groupe et qualifiés de justesse, les Suisses ont sorti l’équipe de France (3-3, 5 tirs au but à 4) au terme d’un match monumental où l’équipe de France, oui, aura pris sa part.

Un match cruel pour la France qui menait 3-1, après 75 minutes de jeu. Les Bleus ont encaissé deux buts durant les trois dernières minutes (3-3) et ont été contraints aux prolongations. Les deux équipes n’ont pas pu se départager et il a fallu faire recours aux tirs au but.

L’attaquant d’origine algérien, Karim Benzema, auteur d’un doublé dans cette rencontre et ses coéquipiers, ont finalement été éliminés lors de la séance de tirs au but. Et c’est Kylian Mbappé qui a manqué le coche lors de l’ultime pénalty (4-5). En quart de finale, la Suisse croisera l’Espagne, le 2 juillet prochain.