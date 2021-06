Maurice Kakou Guikahué parle de l'alliance Bédié - Gbagbo

Maurice Kakou Guikahué a effectué le déplacement à Gagnoa à l'occasion de la visite de Laurent Gbagbo. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), interrogé par nos confrères d'Africanewsquick, a fait des révélations sur les rapports entre le fondateur du FPI (Front populaire ivoirien) et Henri Konan Bédié.

Maurice Kakou Guikahué parle du rapprochement entre Bédié et Ouattara

Laurent Gbagbo s'est rendu à Mama, son village natal, le lundi 28 juin 2021. L'ancien président ivoirien est rentré en Côte d'Ivoire le jeudi 17 juin 2021, après avoir passé dix années à la CPI (Cour pénale internationale). Définitivement acquitté, le patron du FPI (Front populaire ivoirien) a foulé le sol de ses ancêtres. Maurice Kakou Guikahué n'a pas voulu se faire conter le retour de l'ex-chef d'État à Gagnoa. Le secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) s'est rendu à Mama. Le proche collaborateur d'Henri Konan Bédié a profité de l'occasion pour livrer des secrets sur les relations entre le chef du PDCI et le "Woody" de Mama.

Maurice Kakou Guikahué a confié à Africanewsquick que le FPI et le PDCI ont eu un passé tumultueux. Le secrétaire exécutif du plus vieux parti politique ivoirien reconnait qu'il y a eu une animosité entre ces deux formations politiques. Cependant, après la chute de Laurent Gbagbo le 11 avril 2011 et son transfèrement à La Haye, les relations se brouillent entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Le divorce entre les deux hommes amène le "Sphinx" de Daoukro à se rapprocher du FPI. « Là aujourd’hui, c’est un rapprochement entre le PDCI et le FPI qui peut aller à une alliance, je ne peux pas présager, mais aujourd’hui, nous sommes en bons termes", a confié Maurice Kakou Guikahué à notre confrère.

Peu avant l'arrivée de Laurent Gbagbo, la nouvelle d'une rencontre entre l'ancien détenu de la prison de Scheveningen et Bédié circulait. Elle vient d'être confirmée par Maurice Kakou Guikahué. Il reste à savoir si les échanges vont aboutir à une alliance PDCI-FPI.