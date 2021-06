Voici pourquoi Laurent Gbagbo préfère Nady Bamba à Simone !!!

Laurent Gbagbo a introduit une demande en divorce auprès du tribunal de Première instance d'Abidjan. Cette annonce a suscité une véritable polémique sur les rives de la lagune Ébrié. Mais en déplacement dans son village, le Woody de Mama explique comment sa « petite femme » lui a été d'un soutien vital lors de sa détention à La Haye.

Laurent Gbagbo depuis Mama : « Il faut remercier ma petite femme Nady »

À peine 5 jours après son retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a saisi le juge chargé des affaires matrimoniales du Tribunal de première instance d'Abidjan d'une demande de divorce d'avec Simone Gbagbo. De nombreux Ivoiriens et autres Africains ont été choqués de cette nouvelle, d'autant plus que l'ancienne Première Dame est tout d'abord une militante et membre fondatrice du Front populaire ivoirien (FPI), qui a porté Gbagbo Laurent depuis la rude opposition jusqu'au pouvoir. Leurs derniers jours dans le Bunker ont tout aussi été éprouvants.

Mais Gbagbo qui a aménagé avec sa seconde épouse, Nadiana Bamba, plus connue sous le nom de Nady Bamba, à Bruxelles puis à Abidjan, a tenu à expliquer ses choix.

« Il faut remercier ma petite femme Nady. Il faut la remercier parce que quand on est en palabre avec une femme on dit tout sur elle. Mais ce qu'elle a fait de bien aussi il faut dire. Nady a quitté Accra où elle était en exil, pour demander l'asile aux Pays-Bas, pour être à La Haye à côté de moi et venir me voir toujours. Les Pays-Bas ne lui ont pas accordé l'asile et c'est donc la Belgique qui lui a accordé l'asile. Elle était à Bruxelles donc, et de Bruxelles à La Haye ça fait 200 km. Elle a bloqué 3 jours: mardi, jeudi et samedi, où elle était avec moi. Elle faisait 400 km en voiture, au volant. C'est ça qu'elle a fait pour moi principalement », a déclaré l'ancien chef d'État en déplacement à Mama, son village natal.

Poursuivant, le désormais ancien célèbre prisonnier de Scheveningen explique comment la mère de son dernier fils, David Al Rais, lui a été d'un grand soutien lors de cette autre épreuve. « Elle me nourrissait aussi, parce que je n'avais pas d'argent là-bas. C'est elle qui me donnait chaque mois de l'argent; parce que la nourriture qu'on nous sert en prison n'est jamais bonne (même si c'est une prison de blancs ). Donc nous-mêmes on cotisait... Il y avait Taylor (Charles Taylor), Bemba (Jean-Pierre Bemba) et moi. Après ils ont enlevé Taylor et on était 2 à cotiser, après c'était Bemba et j'étais seul... Mais c'est l'argent de Nady. Donc il faut la remercier », a-t-il ajouté.

Cette sortie continue par ailleurs d'alimenter la polémique sur la toile et dans la capitale économique ivoirienne.