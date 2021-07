Concours Dasuc 2021: Pari réussi pour les organisateurs

La grande finale du concours Digital Africa Start up challenge (Dasuc 2021) a eu lieu, vendredi, à l’hôtel Tiama au Plateau.

Dasuc 2021: Le grand lauréat financé à hauteur de 45 millions de Fcfa

Cette finale a mis en compétition des jeunes entrepreneurs ivoiriens, représentant 3 différentes start-up. Successivement, ils ont présenté leurs différents projets devant un jury hautement qualifié et composé de chefs d’entreprises. A l’issue des délibérations, c’est la start-up Afrix qui a été désignée vainqueur de cette première édition du Dasuc. Cette start-up dont le projet est chiffré à 45 millions de Fcfa, sera entièrement financé par les organisateurs et partenaires du Dasuc.

Le premier responsable de la start-up, Fabrice Sonzahi, n’a pas manqué d’exprimer sa joie après cette belle consécration. ‘’C’est vraiment un grand honneur pour nous. Il faut dire que ça n’a pas été facile. On a beaucoup titubé dans les débuts mais au finish, le résultat est là, et nous sommes vraiment heureux‘’, a-t-il indiqué avant de revenir assez brièvement sur son projet. ‘’ Mon projet se nomme ‘’mon crédit’’ et permet d’accélérer l’inclusion financière en Afrique. Avec ‘’mon crédit’’ , vous avez la possibilité de gérer facilement vos demandes de prêt et d’avoir facilement accès aux demandes de prêts‘’, a-t-il indiqué.

Initié par l’Agence de communication et de marketing, Jen’S Corporation, Digital Africa Start up challenge (Dasuc) est un concours de promotion de l’entreprenariat des jeunes de 17 à 25 ans autour de la thématique du développement numérique et du développement communautaire. Jessica N’Guessan, directrice associée de Jen’S Corporation, a affiché sa fierté face à la réussite de cette première édition tout en espérant une deuxième édition encore plus aboutie.

‘’ On est très fier pour cette première édition. On espère que les entreprises vont se positionner sur ce concours qui est un nouveau tremplin pour permettre aux jeunes africains passionnés du digital, de pouvoir s’insérer, de recevoir des fonds et des moyens techniques afin de pouvoir se positionner‘’, a soutenu Jessica N’Guessan.