Claire Bahi confie qu'elle se marie bientôt "devant Dieu et les hommes"

L’ex-Première dame du Coupé-décalé, désormais chantre de l’Eternel, Claire Bahi, était face à la presse, jeudi, pour annoncer une importante nouvelle.

Claire Bahi: "Je suis une femme fiancée et bientôt, je célèbrerai mon mariage"

Invitée récemment à l'émission Peopl'Emik diffusée sur la troisième chaîne de télévision nationale (La 3), Claire Bahi avait fait savoir qu'elle a un homme avec qui elle partageait sa vie. Elle avait indiqué que le mariage civil qui devrait avoir lieu en avril 2020, a été reporté en raison de la pandémie à Covid-19. ''Je suis avec un homme depuis janvier 2014. Nous avons déjà fait le mariage coutumier. On devrait se marier en Avril mais à cause du Coronavirus, on a dû reporter mais le mariage aura lieu très bientôt...Je dis merci à ce grand monsieur qui est mon mari. Il m'a vraiment supportée pendant tout ce temps...'', a-t-elle témoigné.

Des mois sont passés, et la chantre Claire Bahi annonce que cet événement heureux aura lieu dans les jours à venir. ‘’ Je suis une femme fiancée et bientôt, je célèbrerai mon mariage devant Dieu et les hommes. Après le mariage, je vous parlerai de ce merveilleux homme", a-t-elle annoncé, jeudi à Abidjan, lors de la conférence de presse de présentation de son nouvel album. Ce message de Claire Bahi s’est rapidement répandu sur la toile, suscitant de nombreux commentaires. ‘’Tu as vu comment Dieu est. Il est miséricorde, il nous exauce à tout moment quand on soigne notre relation avec lui‘’, a commenté un internaute.

Claire Bahi a récemment fait un témoignage assez troublant sur son ancienne vie d’artiste coupé-décalé. Un témoignage qui accablait directement ses anciennes collègues du mouvement musical. ‘’Le monde dans lequel je suis quittée, était un monde virtuel… La plupart de ce qu’on vivait, était inventé pour plaire… La plupart des grosses voitures que je roulais, c’est des voitures qui coûtent facilement 40 à 50 millions de Fcfa … Regardez ce qu’on gagne dans nos cachets du côté d’Abidjan. Pour quelqu’un qui touche 300 à 500 mille Fcfa par cachet, comment fais-tu pour avoir une voiture de 60 millions de Fcfa et subvenir à tes autres besoins? C’était une sorte de prostitution. On est passé par beaucoup de choses; on a cherché mari des gens…Aujourd’hui, si je viens dénoncer tout ça, ce n’est pas pour blâmer ceux qui sont là-bas. Au contraire, c’est pour les encourager à accepter le Seigneur‘’, avait-elle soutenu.