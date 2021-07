Brigitte sous le feu des critiques : Emmanuel Macron s'interpose

Emmanuel Macron ne digère pas du tout les critiques tendant à faire de son épouse une Première Dame totalement oisive. Se confiant au Magazine Elle, le président français prend la défense de sa compagne.

Emmanuel Macron : « Il serait faux de dire qu'elle (Brigitte) n'a aucun rôle »

Les Premières Dames françaises ont, le plus souvent, un rôle très ambigu auprès de leurs époux présidents. Ce rôle est d'autant plus délicat que le Président de la République française dispose d'un pouvoir « hyper personnalisé » au point où « c'est très brutal pour les femmes et les hommes qui partagent la vie de celles et ceux qui occupent ces fonctions » présidentielles.

Brigitte Macron n'échappe pas à cette vive critique de ses compatriotes, qui lui reprochent son oisiveté et son manque d'influence sur son époux, le Président Emmanuel Macron. Critique d'autant plus inopportune que le locataire de l'Élysée, qui vient d'essuyer un revers lors des élections régionales les 20 et 27 juin 2021, s'apprête à se lancer à la reconquête du pouvoir à un an de la fin de son premier mandat, et que la First Lady française entend y jouer un rôle prépondérant.

« Brigitte imprime sa marque à travers les causes qu'elle défend. Ce qui lui importe, c'est d'être utile. Elle a fait valoir ses droits à la retraite lorsque j'étais ministre de l'Économie, puis a repris du service à travers ses instituts Live, où elle enseigne bénévolement », a révélé le Président Macron, d'interroger : « Quelle est la vie civile de quelqu'un qui partage la vie d'une personnalité politique ? »

Se confiant au confrère Elle, le président français reconnait toutefois que le statut de Première Dame est « un rôle qui doit être reconnu comme tel ». Car, avoue-t-il : « Il y a un refus de voir et de faire ». Poursuivant dans la défense de son épouse Brigitte, Emmanuel Macron bat en brèche tous les arguments tendant à affirmer que sa femme serait oisive à ses côtés. « Il serait faux de dire qu'elle n'a aucun rôle et aucune influence sur moi », a-t-il défendu.