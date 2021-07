Côte d'Ivoire : La saison des pluies fait déjà deux morts à Abidjan

A peine la saison des pluies entamée à Abidjan, que de premières victimes sont déjà annoncées. Les sapeurs pompiers indiquent que deux personnes sont passées de vie à trépas.

Abidjan connaît ses deux premiers morts de la saison pluvieuse

Qui ne se souvient pas des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale économique ivoirienne les années antérieures ? À la même époque de l'année dernière (juin 2020), la ville d'Abidjan et autre banlieue étaient sous les eaux.

La montée des eaux avait atteint un niveau très élevé; des maisons ont été envahies par les eaux; des canalisations ont été totalement débordées; des murs se sont écroulés; des véhicules pris au piège étaient submergés par les eaux, des personnes ont même perdu la vie. D'autres sont jusque-là portés disparus, sans compter les nombreux dégâts matériels.

Les autorités ivoiriennes ont certes pris le taureau par les cornes, cette année, en débouchant les canalisations, en déguerpissant les populations qui s'étaient installées dans les zones à risque. Mais aussi, et surtout en sensibilisant les Ivoiriens sur la nécessité de prendre toutes les précautions nécessaires pour relever le défi de "zéro mort" cette année pour cause de pluie.

Malheureusement, ce calcul est d'ores et déjà faussé et cet objectif n'a pu être atteint, d'autant plus qu'un éboulement qui s'est produit dans la commune d'Attécoubé, précisément au quartier Mossikro 1er arrêt, a causé la mort de deux personnes, selon un rapport du Groupement des sapeurs pompiers militaires (GSPM).

C'est donc le lieu, à la suite des autorités, d'interpeller les populations afin d'éviter des comportements à risque en cette année 2021, où la pluviométrie est annoncée en hausse par la Sodexam.