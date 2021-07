RDC: Des ex-rebelles cantonnés à Mubambiro bloquent la route

En République démocratique du Congo (RDC), des ex-rebelles cantonnés dans le territoire de Masisi, province du Nord-Kivu, ont manifesté bruyamment, jeudi, pour dénoncer le mauvais traitement dont-ils font l'objet.

RDC-Nord-Kivu : Grogne des ex-rebelles cantonnés à Mubambiro, territoire de Massissi

Mouvement de colère signalé jeudi sur l'axe Sake-Goma, en territoire de Masisi, dans la province du Nord-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Des ex-rebelles cantonnés à Mubambiro, ont barricadé des voies pour décrier l'absence d'une prise en charge médicale et alimentaire dans leur lieu de cantonnement. Selon des médias locaux, déjà six ex-rebelles ont déjà perdu la vie ces deux dernières semaines, en raison des conditions exécrables dans lesquelles ils sont cantonnés.

Ils sont environ 600 jeunes issus des différents groupes armés du territoire de Masisi, cantonnés dans le centre de Mubambiro depuis bientôt trois ans. Ces jeunes qui ont volontairement déposé les armes, sont dans l'attente d'une possible réintégration au sein des Forces armées de la République du Congo ou soit d'une démobilisation puis une réintégration dans la vie sociale. « Nous ne comprenons plus rien. Aujourd’hui, nous souffrons vraiment ici, nous ne savons pas si nous sommes venus nous faire tuer ici à Mubambiro. On a déjà enregistré plus de sept morts et des centaines sont tombés malades », dénonce Lukineo Jimmy.

« Nous bloquons cette route pour réclamer nos droits. Nous vivons dans de mauvaises conditions. Nous sommes venus de brousse avec nos armes, il y a de cela trois ans parce que nous ne voulions pas continuer à faire souffrir la population », s’indigne Lukineo Jimmy, ex-rebelle du groupe armé APCLS. La colère de ces ex-combattants, faut-il le noter, suscite de la crainte chez les populations environnantes d'autant plus que la province du Nord-Kivu est l'une des régions les plus instables de la RDC. Des populations civiles s'y font constamment massacrées par des groupes armés, parmi lesquels l' ADF, très actif dans la région.