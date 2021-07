Secret Story: Sarah Lopez et Julien Guirado se mettent en couple

Secret story - De l'amour à l'amitié et à l’amour vrai... Sarah Lopez, folle amoureuse de Julien Guirado ? Les photos qui font le buzz !

Love entre Sarah Lopez et Julien Guirado

Depuis plusieurs semaines, la rumeur d'une relation entre Sarah Lopez et Julien Guirado, enfle la toile. De nouvelles publications viennent de confirmer ce que tout le monde soupçonne. Sarah Lopez sème le doute dans l'esprit de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Sarah Lopez, révélée dans la 10e saison de Secret Story sur TF1, communique avec sa communauté. De nombreux internautes affirment qu’elle serait aujourd’hui en couple avec Julien Guirado, connu lui aussi pour participer à des programmes de télé réalité.

Dans une Story Instagram, Sarah Lopez est filmée par l’un de ses amis qui déclare : "Un être vous manque et… Je crois qu’elle pense à J". De quoi confirmer ce que tout le monde soupçonne. Mais si les deux tourtereaux restent discrets, c’est peut-être parce qu'ils se méfient du courroux de certains internautes. En effet, les deux influenceurs ont déjà été violemment pris à partie sur les réseaux sociaux.

Face à ces comportements, Sarah Lopez a d’ailleurs pris une décision radicale : "Je bloque maintenant. Avant j’avais de la peine maintenant plus tout, ça me fait flipper". Elle ajoutait "en plus, j’ai déjà vécu une scène hard il y a quelque temps; je vous en ai jamais parlé […] je préfère en rire maintenant mais je me dis le monde ne tourne pas rond".

Quant à sa relation supposée avec Julien Guirado, certains fans ne sont déjà pas très tendres. "Fais attention à toi !!", "Pas avec lui Sarah; tu vaux mieux", "Guirado, sérieusement t’as pas trouvé pire que lui", "Déçue qu’une personne comme toi, côtoie un mec qui a frappé sa femme, et ça n’est pas une invention. Tu ne respectes même pas tes "convictions ", déclarent certains abonnés de la jeune femme.

Le 25 juin 2021, celle qui vit désormais à Dubaï, a partagé plusieurs clichés sur Instagram où elle apparaît particulièrement proche du beau brun. "Le S et J, le S c’est le J !", a-t-elle mis en légende, laissant planer le doute sur la nature de leur histoire aujourd’hui. L’ancien candidat de La Villa des cœurs brisés a lui aussi semé le doute en commentant les clichés de plusieurs cœurs rouges. Depuis qu’elle s’est révélée dans la 10e saison de Secret Story sur TF1, Sarah Lopez enchaîne les émissions de télé réalité.