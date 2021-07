Haïti : Après le décès du pdt, un correspondant de RFI menacé de mort

Jouvenel Moïse, président de la République d'Haïti, a été assassiné dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021 par un commando qui a attaqué sa résidence privée. Selon l'animateur français Claudy Siar, Rodly Saintine, le correspondant de Couleurs Tropicales-RFI en Haïti est l'objet de menaces de mort et "vit caché".

Haïti : Un correspondant de RFI menacé de mort

Le président de la République d'Haïti a été tué par des hommes armés qui ont fait irruption dans son domicile privé dans la nuit mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021. Dans un communiqué, Dr Claude Joseph, le Premier ministre haïtien a indiqué que les assaillants se sont présentés autour d'une heure du matin. Il s'agit d'un groupe d'individus non identifiés, dont certains s'exprimaient en espagnol. Malheureusement, le chef de l'État n'a pu survivre à sa blessure. Quelques heures plus tard, son épouse, Martina Moïse, blessée par balles, a succombé. Le chef du gouvernement a expliqué que "la situation sécuritaire du pays est sous le contrôle de la police nationale et des forces armées d’Haïti", a-t-il dit avant d'assurer que "la démocratie et la république triompheront".

A peine la nouvelle de l'assassinat de Jouvenel Moïse annoncée, on apprend auprès de Claudy Siar que Rodly Saintiné, le correspondant de RFI (Radio France Internationale)-Couleurs Tropical, basé en Haïti, "est menacé de mort et vit caché". Selon le célèbre animateur-producteur, "l'insécurité en Haïti n'est pas un fantasme". "Triste réalité de la PREMIÈRE RÉPUBLIQUE NÉE DE LA RÉVOLUTION MENÉE PAR DES ESCLAVES...", a regretté le leader de la "génération consciente".

Que reproche-t-on à Rodly Saintiné ? Ces menaces de mort sont-elles proférées par les auteurs de l'assassinat du président Jouvenel Moïse ? Voici autant d'interrogations qui demeurent pour l'heure sans réponse. Pendant ce temps, à Port-au-Prince, la capitale haïtienne, les rues sont désertes. Des badauds ont profité de la situation pour se livrer à des scènes de pillage.