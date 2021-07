CSU Com Riviera Palmeraie: Tout sur les 212 millions détournés

Gabegie financière dans la gestion du CSU Com Riviera Palmeraie. Accusé de malversation financière, le PCA de la structure, Kouao Akoua Francis, affirme être victime du refus de fixer un salaire au sieur Serikpa Zokou André, président central du quartier de la Riviera-Palmeraie, par ailleurs président du Conseil de veille et de surveillance de l’Association pour la gestion du Centre de santé à base communautaire de la Riviera-Palmeraie (Agspalm).

CSU Com Riviera Palmeraie: Piques entre Kouao Akoua Francis, Gui Sylvanne et Sérikpa André

Plusieurs fois programmée et autant de fois reportée, l'Assemblée génbérale ordinaire de l’Association pour la gestion du Centre de santé à base communautaire de la Riviera-Palmeraie (Agspalm) est au centre des débats depuis plusieurs mois dans cette formation sanitaire de la commune de Cocody. En toile de fond, un important fonds détournés pour lequel se rejettent la responsabilité, les dirigeants du CSU Com. C'est ainsi que le president du Conseil de veille et de surveillance, élu le 2 mars 2019, est monté au créneau pour faire une mise au point suite à la récente sortie de Gui Sylvanne, président de la Fédération pour le développement des établissements sanitaires de Côte d’Ivoire (Fedescom-ci).

Accusé de faire des pressions financières sur le Conseil d'administration, il a éclairé la lanterne de plus d’un sur les agissements de Gui Sylvanne. Ce dernier ayant pris partie pour le Pca de l’Agspalm, Kouao Akoua Francis, qu'il pointe du doigt comme étant à l'origine des détournements de fonds engrangés par le centre durant 4 ans.

« Si Gui Sylvanne respecte les textes, il ne devrait pas agir ainsi. Il dit qu’il a été saisi du dossier. L’on se demande bien, qui l’a saisi ? Nous ne reconnaissons par sa fédération conformément aux dispositions des textes. Qu’il nous prouve, à quelle assemblée générale (assemblée générale est souveraine), nous avons fait l’affiliation à sa fédération. Nous le considérons comme un complice de détournement de fonds du centre à base communautaire de la Riviera-Palmeraie. Nous avons des traces de lui. L’assemblée générale dont ils rejettent la tenue sera le lieu où lui et la directrice départementale de santé Cocody-Bingerville seront exposés. Nous parlons avec des preuves à l’appui », a-t-il fait savoir.

«Parce que l’Etat ne peut pas être juge et partie et la mairie est une collectivité ayant pour mission la politique de la décentralisation du gouvernement. L’Union européenne et l’Etat de Côte d’Ivoire qui ont voulu que ces centres de santé à base communautaire, soient gérés par les communautés elles-mêmes, où est leur place ? Il dit qu’il voulait régler le problème et qu’on a fait une dissidence. On n’a pas fait de dissidence mais on a appliqué les textes », a-t-il rassuré. Mieux, il explique que les rapports des commissaires aux comptes montrent bel et bien que le Pca a fait une gabegie financière durant les 4 ans de son exercice.

Refus d’aller à l’Assemblée générale

Toujours selon Serikpa Zokou André, M. Kouao Akoua Francis refuse d’aller à l’Assemblée générale pour le renouvèlement des instances de l’Agspalm. « Pour se maintenir au poste, il fait des adhésions massives et il produit une liste pour ceux qui sont à jour de leurs cotisations. Or, selon les textes, ce n’est pas Kouao Francis et sa secrétaire qui doivent faire les adhésions mais plutôt, la trésorière de l’Agspalm. De plus , dans les textes de l’Agspalm, cette structure doit avoir trois comptes: celui de l'hôpital, un de la pharmacie et celui de l'Agspalm. Malheureusement elle fonctionne avec un seul compte.

Des accusations infondées, selon Kouao Francis

Pour le Pca, ces accusations sont tout simplement infondées et relèvent de ses détracteurs qui veulent sa peau. Selon M. Kouao, dans toutes les structures bien organisées dans le monde, lorsqu’on va à une Ag, les commissaires aux comptes soumettent leurs rapports au conseil d’administration, afin que celui-ci prenne connaissance du travail.

« Avant qu’on aille à l’Ag, ces personnes, à l’époque qui voulaient forcément nous détruire ont fait de sorte qu’on aille à l’Ag sans qu’on ait pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes. C’est à l’assemblée générale que ce rapport nous a été présenté. Ce qui n’est pas normal. Mais il y avait effectivement un souci au niveau des chiffres entre leur rapport et le nôtre. Parce que la pharmacie dans le centre de formation sanitaire, quand les commissaires aux comptes venaient les voir, ils leur communiquaient un chiffre diffèrent de celui qu’ils donnaient. Et tout le travail qu’ils ont fait pendant ce temps ,c’est avec la pharmacie jusqu’à ce qu’eux même se rendent compte que le vrai problème vienne de cette pharmacie. C’est ainsi qu’on a tout redressé à la pharmacie sinon, nous, dans nos comptes, il n’y avait aucun problème », a expliqué Kouao Akoua Francis.

Pour se justifier, Kouao Akoua Francis précise: « Quand je prenais la tête de l’Agspalm, elle n’avait pas de compte. C’est moi qui ai crée ce compte en 2018 et je montrerai les relevés à Serikpa André lors de l’Ag», a-t-il soutenu, avant d’ajouter que c’est lui qui a mis l’ordre dans cette structure. « Depuis que je suis en fonction, je n’ai jamais signé un chèque à mon nom. De toutes les façons, si moi Pca du Csu com, je fais des dépenses et que je présente les factures, est-ce qu’on ne va pas me rembourser ? Mais ce n’est pas le cas ».

En ce qui concerne l’affaire relative à la secrétaire découverte dans un studio non loin de son habitation avec les recettes de l’Agspalm, Kouao Akoua Francis a répondu à cette préoccupation par une interrogation : « De vous à moi , est-ce que Microcred peut donner un crédit de 10.000 000fcfa à quelqu’un ? », a-t-il interrogé. « Je vous dis que Serikpa André sera poursuivi pour fausses accusations. J’ai même engagé la procédure avec mon avocat parce que ma femme n’a jamais contracté un prêt de 10.000 Fcfa », a-t-il soutenu. Avant de confier que les calomnies de Serikpa André sont parties de quelques propositions indécentes qu’il lui a faites concernant la gestion de l’Agspalm.

Csu Com Palmeraie: Un salaire de 300.000 FCFA par mois pour Sérikpa?

En effet, en croire M. Kouao Francis, le nommé Serikpa André lui aurait proposé de se partager les recettes de l’Agspalm. C’est-à-dire chaque fin du mois, il envoie les caisses chez Serikpa où chacun prend sa part et le reste revient à l’Agspalm. En plus, Serikpa aurait demandé à ce qu’il lui verse un salaire de 300 000fcfa chacun. Mais comme il botté ces propositions en touche, c’est pourquoi il a décidé de lui faire la guerre à tous les niveaux.

Poursuivant, il a précisé que Seripka André n’a jamais été élu président du Conseil de veille et de surveillance de l’Agspalm. Car dira-t-il, « selon nos textes, la présidence revient au ministère de la Santé. Seripka m’en veux parce que je refuse de rentrer dans ces combines de pillage du centre. Je lui ai même remis 500 000 f pour son mariage et même engagé sa fille dans le centre », a-t-il informé.

En attendant la tutelle qu’est le Ministère de la Santé, la bataille entre Serikpa Zokou André et Kouao Francis pour la gestion de l’Agspalm fait rage et menace le bon fonctionnement du Csu Com Palmeraie.