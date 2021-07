BACIM 2021: Plusieurs personnalités du privé et du public distinguées

L'édition spéciale des Bâtisseurs de la Côte d'Ivoire Moderne (BACIM), tenue le samedi 10 juillet à l’hôtel Palm Club à Cocody, a permis de distinguer plusieurs personnalités du privé et du secteur public.

BACIM 2021: L’édition spéciale a tenu toutes ses promesses

Placée sous le parrainage de Michel Noufé, Directeur des Moyens Généraux (DMG), cette édition spéciale a été un moment de pure célébration de personnalités spéciales, investies chacune dans leur domaine respectif pour impacter les vies des populations. Prenant la parole, le président du comité de distinction, Franck Mickaël Koffi a invité les lauréats au travail bien fait. Car, dira-t-il, « il faut laisser aux générations futures, plus que nous n’ayons reçu ».

Intervenant sur le thème : « Contribution du secteur privé dans le développement de la Côte d’Ivoire », le parrain Michel Noufé a exhorté les uns et les autres à l’entrepreneuriat qui reste la panacée aux problèmes des pays en voie de développement, eu égard au fait que l’Etat à lui tout seul, ne peut absorber le flux de demandeurs d’emplois. C’est en cela qu’il a encouragé l’initiative des organisateurs des Bacim, qui par des investigations fouillées, mettent en lumière, des hommes et femmes qui travaillent dans le silence et excellent dans leur domaine. Administrateur des services financiers, distingué plusieurs fois, Michel Noufé sait le mérite qu’il y a dans les distinctions.

Il a donc invité les lauréats à faire preuve de détermination dans ce qu’ils font. « Mettons-nous à l’ouvrage pour bâtir la Côte d’Ivoire solidaire dont parle le président Alassane Ouattara », a-t-il exhorté. Propriétaire de plusieurs réceptifs hôteliers de Grand Bassam, Ouattara Alhassan a décroché le prix du meilleur hôtelier du Sud-Comoé; Florence Ahou Traoré, directrice financière d’Ivoire Motor, a été distinguée Meilleur leadership féminin de Tiébissou; Gnizako Evariste, lui, remporte le prix du meilleur jeune entrepreneur émergent; Lendé Kouamé, administrateur financier, est distingué meilleur jeune leader politique de Prikro; Kouamé Etienne, meilleur acteur de développement du district autonome de Yamoussoukro; Yé Moussa, meilleur leader social du Hambol; et Adéba Konan, meilleur artiste Baoulé de l’année.

« C'est un sentiment de joie qui nous anime. Ce prix nous ravit sincèrement car il est remis par des jeunes Ivoiriens qui savent ce que c’est que l’excellence », ont dit en chœur, les récipiendaires qui ont promis de redoubler d’ardeur dans leur volonté d’aider l’Etat. Créé en 2017, les Bacim sont à leur 4ème édition et récompensent les meilleurs parmi les meilleurs dans les domaines respectifs des corps de métiers.