Marie Carine Bladi dénonce la cherté de la vie et fait des propositions

Marie Carine Bladi, présidente du parti Nouvel Ivoirien Côte d'Ivoire nouvelle (NICIN), dénonce la hausse incontrôlée du coût de la vie, observée ces dernières semaines dans le pays.

Marie Carine Bladi: "La réduction du train de vie de l'État est une nécessité et ne doit plus être une vue de l'esprit"

En Côte d'Ivoire, la hausse des prix des denrées alimentaires et du coût des transports, devient préoccupante. Présidente du parti Nouvel Ivoirien Côte d'Ivoire nouvelle (NICIN), Marie Carine Bladi dénonce l'inaction des acteurs politiques et autres associations de consommateurs, face à cette situation qui se fait fortement ressentir dans le panier de la ménagère.

" Tout est devenu cher dans notre pays. Huile, viande, poisson surgelé, transports... Les prix de ces éléments indispensables, ne font que grimper. Pendant que la population est occupée par des sujets futiles et des alliances et divorces politiques au goût de déjà vu, les prix prennent l'ascenseur", s'est inquiétée Marie Carine Bladi.

La candidate recalée à la présidentielle d'octobre 2020, attribue cette hausse incontrôlée des prix des denrées alimentaires, à "l'inflation" due à une absence de politique sociale vraie mise en place par les autorités. " La Côte d'Ivoire, notre pays à besoin d'une politique sociale vraie (...) L'inflation est un cancer qui risque de venir à bout de certaines de nos valeurs", a alerté Mme Davison. Elle a fait des propositions en vue de régler définitivement le problème.

" Nous pensons qu'il faut, dans un premier temps, réduire la pression fiscale dans notre pays. Trop d'impôts bien souvent pour financer des institutions inutiles et budgétivores. La réduction du train de vie de l'État est une nécessité et ne doit plus être une vue de l'esprit", a proposé la présidente du NICIN.