Covid-19: Les soignants non vaccinés ne travailleront plus ni être payés

Covid-19 - Des mesures annoncées pour freiner l’épidémie: Pass sanitaire étendu, vaccination obligatoire des soignants, etc, Macron veut éviter une quatrième vague de coronavirus liée à la propagation exponentielle du variant Delta.

Covid-19: La France annonce de nouvelles mesures contre le variant Delta

En France, plus de 3300 cas positifs sont détectés en moyenne chaque jour, en augmentation de 60%. Plus de 20 000 sont attendus d'ici début août si rien n'est fait, a prévenu le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Ce lundi, Emmanuel Macron a annoncé une vaccination obligatoire pour ceux qui sont en contact avec les personnes fragiles et l’extension du pass sanitaire. Voici ce qu'il faut retenir de l’allocution du chef de l’Etat français.

Tout d'abord, comme le réclamait le Conseil scientifique, la vaccination des soignants et personnels d'établissements de santé va devenir obligatoire. "A partir du 15 septembre des contrôles seront opérés et des sanctions seront prises", a averti le président. Le projet de loi sera présenté au Conseil des ministres la semaine prochaine. "Vous êtes prêts à cet engagement et cela participe à votre sens du devoir", a assuré Emmanuel Macron.

Extension du pass sanitaire et tests de confort payants

Dans un second temps, en guise d'incitation assumée, le chef de l'État a annoncé l'extension du pass sanitaire à des établissements recevant du public, dont des lieux culturels (théâtres, cinéma) et de vie, comme les bars, les restaurants, ainsi que les centres commerciaux.

La mesure sera effective d'ici début août. Les trains et les avions seront eux aussi concernés par la présentation d'un test négatif ainsi que d'une preuve de vaccination ou de guérison. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. "Faire porter les restrictions sur les non-vaccinés" devient le nouveau paradigme.

Plus tôt, dès le 21 juillet, tous les lieux et évènements recevant plus de 50 personnes, contre 1000 actuellement, devront également filtrer leurs accès à la présentation d'un pass sanitaire valide. "Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent", a annoncé Emmanuel Macron.

Contrôles renforcés pour les voyageurs et campagne de tests dans les écoles. "Dès cette semaine, les contrôles seront encore renforcés pour les ressortissants en provenance des pays à risque, avec un isolement contraint pour les voyageurs non vaccinés", a informé Emmanuel Macron. Aucun nouveau pays n'a cependant été classé en "orange" ou en "rouge".