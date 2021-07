Côte d'Ivoire : Tout sur les états généraux de l' éducation nationale

En Côte d'Ivoire, les états généraux de l'éducation nationale et de l' Alphabétisation, annoncés dès l'arrivée aux affaires, de la ministre Mariétou Koné, seront officiellement lancés le lundi 19 juillet prochain.

Côte d'Ivoire: Les états généraux de l’ école ivoirienne, lancés le 19 juillet prochain

Le lancement officiel des États généraux de l' éducation nationale et de l' alphabétisation, est prévu pour le lundi 19 juillet prochain en présence du Premier ministre Patrick Achi et de la Directrice générale adjointe de l’Unesco chargée de l’éducation, Mme Stefania Giannini. Selon le ministère, les réflexions s’étendront sur six mois et prendront fin avec la remise officielle des conclusions au Chef de l’État Alassane Ouattara. Pour la ministre Mariétou Koné en charge dudit ministère, il s'agira pour les partenaires techniques et financiers de l' Education nationale ainsi que pour les entreprises publiques et privées, d’établir un diagnostic conséquent qui réconcilie l’ensemble des acteurs avec des valeurs partagées.

Ces assises devraient offrir à la Côte d’Ivoire et à tous les acteurs du système éducatif, l’opportunité de faire un diagnostic et de rentabiliser et capitaliser tous les investissements injectés dans le secteur éducatif. Aussi, ces assises visent-elles à co-construire un pacte social en faveur d’une école ivoirienne centrée sur la réussite des élèves et l’appropriation de valeurs. Elles permettront de repositionner la Côte d’Ivoire au rang des pays ayant les systèmes éducatifs les plus performants, en réconciliant l’ensemble des acteurs directs avec la culture du mérite, de l’excellence, de l’exemplarité et du travail.

" Ces assises déboucheront sur un cadre de dialogue permanent au profit de l’école ivoirienne", indique la ministre Mariétou Koné qui précise qu'au cours de ces états généraux, il s’agira également de porter un regard sur le système actuel, au regard des lacunes existantes et recueillir, à la lumière des obstacles réels en matière d’éducation, des propositions innovantes et consensuelles, pour construire une école de qualité. « Cela permettra de définir les bases d’une entente sociale dans le secteur éducation/formation et d’établir les conditions d’une confiance en l’école ivoirienne tant au niveau national, qu’international », apprend-on.

Pour le ministère de l'éducation nationale et de l' Alphabétisation, ces états généraux constituent une vitrine importante et une porte ouverte sur l’existence d’un nouveau contrat social autour de l’école ivoirienne. Ces assises qui mettront ensemble toutes les sensibilités des populations et des couches socio-professionnelles pour générer des solutions consensuelles profitables à l’école ivoirienne, sont aussi une opportunité de dialogue. La concertation et le dialogue sont aussi des portes ouvertes à la concession et donc à l’entente et par ricochet, à la paix.