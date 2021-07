Première femme maire d'Abobo : Kandia Camara entre dans l'histoire

Kandia Camara est le nouveau maire de la commune d'Abobo. Elle succède à Hamed Bakayoko, décédé le 10 mars 2021. A 62 ans, la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, devient la première femme à occuper ce poste dans ladite localité.

Cela fait quatre mois qu'Hamed Bakayoko est décédé. L'ancien maire de la commune d'Abobo a été emporté par un cancer fulgurant. Il était hospitalisé en Allemagne. Quand il a fallu trouver un successeur au "Golden Boy", les délégués du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) ont porté leur choix sur Kandia Camara. "Ce mardi 6 juillet 2021, les délégués du RHDP d'Abobo se sont réunis en présence du directeur exécutif, monsieur Adama Bictogo et des délégués départementaux d'Abidjan pour désigner le successeur à feu Hamed Bakayoko à la tête de la commune d'Abobo. À l'unanimité, ils ont porté leur choix sur ma modeste personne, comme la candidate unique à ce poste", avait annoncé la "Péré nationale".

Candidate unique, Kandia Camara a été élue à tête de la mairie d'Abobo le lundi 12 juillet 2021 en présence de Paulin Claude Danho, le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. "Aujourd’hui, vous avez porté à la tête de la municipalité une grande dame d’engagement, de conviction et de foi. Une grande dame qui va donner toute son énergie pour construire Abobo et perpétuer la mémoire du Golden Boy", a déclaré Claude Danho, par ailleurs ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive.

Kandia Camara devient ainsi la première femme à occuper le poste de maire de la commune d'Abobo. L'actuelle ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora vient donc d'écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. En outre, l'ex-ministre de l'Éducation nationale est aussi la première femme à diriger la diplomatie ivoirienne.