Eric Kahé de retour à Abidjan, mercredi, après 10 ans d'exil

L'ancien ministre et président de l' Alliance ivoirienne pour la République et de la démocratie (AIRD), Eric Kahé Kplohourou est attendu à Abidjan, mercredi 14 juillet 2021, après une dizaine d'années passées en exil.

Après Boga Sako, fin d'exil pour l'ex-ministre Eric Kahé

Président de l' Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie (AIRD) et proche de Laurent Gbagbo, Eric Kahé regagnera Abidjan, ce mercredi 14 juillet 2021, en provenance de Paris. L'ancien ministre ivoirien qui avait quitté Abidjan au lendemain de la chute du régime des refondateurs, mettra ainsi fin à une dizaine d'années passées exil en France.

Eric Kahé sera accueilli, à son arrivée, par les militants et sympathisants de son parti à la Riviera 3 cité allabra (derrière cap nord). Le retour au pays de cet ancien membre du gouvernement, intervient moins d'un mois après le retour au bercail de l'ex-président Laurent Gbagbo, le 17 juin dernier. Il s'inscrit dans le cadre du processus de décrispation du climat socio-politique ivoirien, entamé par les autorités ivoiriennes, depuis la confirmation par la Chambre d'appel de la CPI, de l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, après des accusations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Il faut dire que plusieurs autres figures de l'opposition, parmi lesquelles Justin Koné Katinan, Damana Pickass, Jeannette Koudou, Noël Akossi Bendjo (PDCI-RDA), Boga Sacko Gervais et bien d'autres exilés moins connus du grand public, ont déjà regagné la Côte d'Ivoire.