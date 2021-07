CAFOP 2021: Les résultats du Concours disponibles vendredi

Selon le chronogramme du ministère de l'Education nationale, les résultats du concours de CAFOP 2021, seront connus le vendredi 16 juillet.

Vers une 2è session du Concours de CAFOP 2021

La mise en ligne sur le site du ministère de l’Education nationale des résultats du Cafop 2021, premier tour, est prévue pour le vendredi 16 juillet prochain. Sont concernés par ces résultats, plus de 55 000 candidats, selon les chiffres officiels. Selon la Ministre Mariatou Koné, on dénombre 27 000 femmes. Elle indique que tous les candidats sont répartis dans 113 centres à travers le pays. « Il y a un peu plus de 55 000 candidats pour 5 000 places. Seul le mérite devrait pouvoir nous aider à distinguer les candidats (…) C’est par le travail que les candidats seront admis (…) Peu importe le statut social des parents (…) Quand on a bien travaillé à ce concours, c’est-à-dire qu’on a eu le maximum de points, on devrait réussir », a affirmé Mme Mariatou Koné à la suite d’une visite des centres du Lycée moderne de Treichville et du Lycée classique d’Abidjan.

Le service de la communication de la Direction des examens et concours (DECO) de Côte d’Ivoire, dément avoir donné des résultats du concours d’entrée au CAFOP. A 7info qui s’est rendu dans ses locaux, cette structure du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, a indiqué que tout le processus lié à ce concours pour l’année 2021, est en attente depuis le début des examens à grand tirage. « Les résultats du concours d’entrée au Centre d’animation et de formation pédagogiques (CAFOP) seront proclamés le vendredi 16 juillet 2021 », a insisté le service de la communication de la DECO.

Le portail en ligne du ministère de l’éducation nationale est accessible via l’adresse www.men-deco.org. Une fois sur le site en question, il ne devrait pas être difficile pour les candidats d’accéder à la rubrique dédiée aux proclamations en ligne. Pour voir le résultat du CAFOP 2021 premier tour, le candidat devra tout simplement renseigner ses coordonnées personnelles (son numéro d’inscription ou à défaut, son nom et prénom, date de naissance), pour vérifier son admissibilité au premier tour du concours.

CAFOP 2021 et l’affaire des 52 000 candidats qui n’ont pas le niveau

Fin juin 2021, une information qui a fait le tour du réseau social Facebook, indiquait que le concours d’entrée au CAFOP n’a pas atteint ses objectifs. « Sur 55 000 candidats, 52 000 n’ont pas le niveau, vers une 2è session pour atteindre les 5000 admis », annonçait l’information. « Cette information n’est pas de la DECO, nous avons vu tout comme vous cette information sur les réseaux sociaux », a réagi le service de la communication de la direction chargée de l’organisation des concours en Côte d’Ivoire.

Sans confirmer ni infirmer l’information, le service chargé de la communication de cette structure ajoute qu’aucune information n’a été donnée par la Direction des examens et concours sur le concours d’entrée au CAFOP 2021. « Ce qui intéresse la DECO pour le moment, c’est le baccalauréat », fait-il savoir. Avant de révéler que depuis la fin des opérations techniques, tout le processus concernant le CAFOP est temporairement arrêté.