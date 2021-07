Éducation en Côte d'Ivoire: 6 mois pour une entente sociale

Etats généraux de l' Éducation - Le Gouvernement ivoirien et l’Unesco passeront l’école ivoirienne au scanner à partir du 19 juillet 2021. Abidjan abritera les états généraux de l’Education et de l'Alphabétisation en présence du Premier ministre Patrick Achi et de la directrice générale adjointe de l’UNESCO chargée de l’éducation, Stefania Gianni, annoncent les autorités ivoiriennes.

Ces assises offriront à la Côte d’Ivoire et à tous les acteurs du système éducatif, l’opportunité de faire un diagnostic, de rentabiliser et capitaliser tous les investissements éjectés dans le secteur éducatif.

Plusieurs activités meubleront ces états généraux. Il s’agit, entre autres, de sessions, de diagnostic ou d’analyse situationnelle, de partage d’expériences, de focus thématiques sur les réformes curriculaires, de renforcement de capacités, de planification et de management. La ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Pr Mariatou Koné, envisage pour la Côte d’Ivoire, une place de leadership avéré dans le domaine de l’éducation, fondée sur la culture de l’excellence et du mérite. “Les états généraux de l’éducation visent ainsi à co-construire un pacte social en faveur d’une école ivoirienne centrée sur la réussite des élèves et l’appropriation de valeurs”, a-t-elle souligné.

La directrice générale adjointe de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) chargée de l’Education, Stefania Giannini, a annoncé le mercredi 19 mai à Paris, que son institution va apporter son appui et son expertise à la Côte d’Ivoire dans l’organisation des états généraux de l’Éducation et de l’Alphabétisation. C’était au cours d’une séance de travail avec la ministre ivoirienne de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné.

Six mois pour instaurer une entente sociale dans le secteur Education/Formation

Selon la ministre Mariatou Koné, ces assises concernent toutes les couches sociales, aussi bien les politiques que les populations. Elles seront marquées par des consultations générales en ligne, dans les régions et les districts, sur le plan national, afin que les populations, sans distinction, puissent s’exprimer. Les recommandations qui en découleront, permettront de définir les bases d’une entente sociale dans le secteur Education/Formation et d’établir les conditions d’une confiance en l’école ivoirienne tant au niveau national qu’international. Les états généraux s’étendront sur six mois et prendront fin avec la remise officielle des conclusions au Chef de l’Etat, Alassane Ouattara.