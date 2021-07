Fleur Aké M'bo à Bictogo : "Vous êtes le passé, nous sommes l'avenir"

Fleur Aké M'bo a été candidate aux législatives du samedi 6 mars 2021 dans la circonscription électorale d'Agboville contre Adama Bictogo. La candidate du PDCI-EDS ne reconnait pas la victoire de son adversaire qu'elle qualifie de député "nommé". À la suite de la sortie du premier vice-président de l'Assemblée nationale qui se prononçait sur la visite de Laurent Gbagbo à Daoukro, elle a recadré sèchement le député d'Agboville.

Fleur Aké M'bo crache ses vérités à Adama Bictogo

Dans une publication sur sa page Facebook, Fleur Aké M'bo n'a pas du tout été tendre envers Adama Bictogo. La candidate malheureuse aux élections législatives de mars 2021 reproche au député d'Agboville d'avoir tenu des propos déplacés à l'égard de Laurent Gbagbo. Pour Fleur Aké M'bo, l'homme d'affaires ivoirien l'a fait sortir de son silence. "M. Bictogo, c'est avec un sentiment de peine que j'ai visionné une vidéo et lu une déclaration postées sur votre page Facebook dans lesquelles vous vous donnez en spectacle. J'avais décidé de ranger ma plume et ne pas répondre toujours à vos dérapages, mais pour le bon sens, je dois remettre les pendules à l'heure", a lancé Fleur Aké M'bo.

Dans sa déclaration, la jeune dame fait comprendre que contrairement à ce que prétend le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), "les Ivoiriens ont faim". "Dans une adresse que j'avais publié sur ma page Facebook, le 25 mars dernier, pour boucler le dossier des élections législatives, je vous recommandais de revêtir plus souvent le manteau de député de la nation, de prendre des positions non partisanes et surtout de défendre les intérêts de tous les Ivoiriens. Il ne s'agit pas de porter des costumes, être hautain et belliqueux pour se prévaloir homme politique. Mais il s'agit de travailler à offrir un meilleur être à tous les ivoiriens, toutes classes confondues", a argué Fleur Aké M'bo.

Poursuivant, elle s'est attardée sur la hausse du prix des denrées alimentaires. "Savez-vous que le prix de l'huile qui était à 600 francs CFA lorsque vous preniez le pouvoir est passé à 1200 francs CFA aujourd'hui ? Combien de fois avez-vous dénoncé, à l'Assemblée nationale, le coût des denrées alimentaires dont les prix flambent chaque jour ? Et dire que vous aspirez à être le futur président de l'Assemblée nationale", a-t-elle poursuivi, non sans rappeler à Adama Bictogo qu'il a été révoqué de son poste de ministre parce qu'il était cité dans une affaire de détournement de fonds lié aux déchets toxiques. "Savez-vous combien de jeunes entrepreneurs ont fait faillite et certains ont tout perdu à cause de vous, le sulfureux homme d'affaires, qui ravit tous les marchés publics ? N'est-ce pas un acte criminel ?", a-t-elle cherché à savoir.

Fleur Aké M'bo estime qu'avec toutes ces poursuites judiciaires, le patron de Snedai ne devrait pas faire le fier. "Aucun pouvoir n'est éternel donc pensez à demain, à l'après-RHDP. Vous êtes le passé, nous sommes l'avenir. Faut savoir raison garder, car on n'est pas fort trop longtemps surtout quand on utilise notre force pour faire le mal. L'avenir nous en dira plus, M. Bictogo", a prévenu la jeune opposante.