Guillaume Soro de retour au RHDP ? Les confidences d'un proche

Guillaume Soro est encore en exil dans l'hexagone. Depuis le 23 décembre 2019, l'ancien président de l'Assemblée nationale est en rupture de ban avec Alassane Ouattara. Son refus d'adhérer au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) l'a conduit à quitter la présidence de l'Assemblée nationale. Condamné à la prison à vie par la justice ivoirienne, l'ex-chef rebelle est dans un bras de fer avec son ancien mentor.

Faut-il attendre Guillaume Soro au RHDP ?

Jules Brou fait partie des proches de Guillaume Soro. Membre de Générations et peuples solidaires (GPS), il s'est prononcé sur un probable retour de son mentor au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Interpellé par des compagnons de lutte afin de savoir la position de l'ancien député de Ferké sur le climat sociopolitique actuel et un éventuel retour dans la famille des houphouëtistes, le porte-parole de GPS France a été clair : "Guillaume Soro ne retournera pas au RHDP."

A l'en croire, il n'est nullement question de réchauffement, de dialogue direct, d'apaisement des tensions, de réconciliation entre père et fils. "Nous ne sommes pas des va -t’en-guerre , nous sommes pour la paix et nous voulons faire la politique autrement, loin de nous toute idée de radicalisation des positions politiques", a déclaré le partisan de Guillaume Soro.

Il ajoute que "ce sacrifice que certains souhaitent obtenir ne sert pas la Côte d’Ivoire, mais à un seul et unique individu qui est Alassane Ouattara et ses remparts capitalistes, donc le président Soro ne le fera jamais".

Ce soroiste a saisi l'occasion pour lancer des piques au parti au pouvoir qui "n'a pas changé" et dont le projet demeure de mettre en péril la tranquillité des citoyens". "Le président Soro étant pour la réconciliation, le pardon et la paix ne trahira pas ses convictions et le peuple de Côte d’Ivoire", a ajouté Jules Brou.

De son côté, Alain Lobognon a pris la ferme résolution de réconcilier Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Cette décision est diversement interprétée dans la sorosphère.